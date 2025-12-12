室內裝修商幫國軍買炸藥 粉專教「軍火代理商創業」

近期軍方的1項RDX海掃更炸藥採購案，竟然由台南的1家室內裝修公司得標，引發外界譁然，國防部回應一切符合規定。對此，軍事社群「世界特種部隊與軍武資料庫」以嘲諷方式撰寫「軍火代理商創業指南」。

得標的福麥公司設在圖中旅館4樓。(圖/中天新聞)

社群粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」11日貼文嘲諷，近期最勵志的故事：1家資本額0.19億元的「室內裝修」公司，拿下了國防部近6億元的軍火原料標案。

粉專指出，這起採購案的標的是「RDX海掃更」，為Hexogen炸藥的直白音譯，是種比知名TNT炸藥威力還強1.5倍的高性能軍用炸藥。這讓許多年輕斜槓創業者燃起了希望：原來在台灣，從「幫你家貼壁紙」跨界到「幫國家買炸藥」，距離並沒有想像中那麼遙遠！

國防部表示決標案符合規定。(圖/中天新聞)

粉專戲謔的表示，究竟要如何像這家廠商一樣，成功搶下國防部的軍火大單？以下為您整理的「軍火代理商創業指南」。

粉專說明，首先是官方說法：一切合法，童叟無欺。在開始創業教學前，必須先引用國防部針對此案的正式說明，這也是目前全案最核心的法律依據：

「國防部說明，本案採購火藥原物料，為國內廠商無產能項目，因此招標文件訂定投標廠商資格須具備『國際貿易業』之營業項目，採公開招標；凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標。

國防部進一步指出，全案經採購室於今年11月18日、12月2日2 次開標，均僅有『福麥公司』1家廠商投標。

經審其具備『國際貿易業』資格，且由經濟部核准設立計有『化學原料批發業』、『機械批發業』、『電子材料批發業』、『國際貿易業』等16項營業項目，非僅執業『室內裝修』，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標。

國防部強調，為確保廠商誠信履約，國防部採購室除要求廠商應依約限期繳交『輸出許可證明』，逾期未繳檢討解除契約外；另將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。」

(圖/截自王鴻薇臉書)

粉專說明，其次是創業3步驟：從填表格到運炸藥。看懂官方說明了嗎？如果你也想複製這個成功模式，請遵循以下步驟：

Step 1：公司登記（難度：極低）。不要被「軍火商」3個字嚇到了。根據國防部的邏輯，你不需要有軍工廠，也不需要有安檢合格的彈藥庫。你只需要去經濟部商業發展署，把公司營業項目勾選得豐富一點。除了主業（例如室內裝修、網頁設計或賣咖啡），記得一定要勾選以下這兩項神主牌：F401010國際貿易業、F107200化學原料批發業。都申請通過了嗎？那恭喜你！在法律形式上，你已經具備了和RTX雷神（Raytheon）或洛馬（Lockheed Martin）公司一樣的投標資格！

Step 2：等待對手棄賽（難度：運氣也是實力的一部分）。這是本案最耐人尋味的地方。根據國防部說法，這筆近6億元的大生意，開標了兩次，竟然「僅有這家廠商投標」。這意味著，國內那些真正長期經營軍火代理、擁有龐大資本與物流能力的正規大廠，通通選擇「已讀不回」。是利潤太薄？還是風險太高？反正大廠都不敢碰，這時候只要你敢投，且證件齊全，這6億元的案子依據《採購法》就是你的了喔。

Step 3：履約與運輸（難度：SS 級）。標到了才是惡夢的開始。標案要買的RDX（海掃更）不是磁磚或油漆，而是受到全球嚴格管控的戰略物資。它是飛彈彈頭和C4塑膠炸藥的核心成分，威力極大且敏感。

粉專指出，最大挑戰：國防部雖然給你訂單，但「輸出許可」要你自己去生。你必須拿著文件，去說服有可能賣給台灣的外國政府（依照RDX產量，可能是美國、歐洲或印度、澳洲。中國與俄羅斯就別想了），證明你這家裝修／貿易公司不是恐怖份子，也不是轉手賣給受制裁國家。還有特殊物流：還記得這東西會劇烈爆炸嗎？一般的長榮、陽明海運貨櫃船是不收這種Class 1危險品的。你得自己去租特殊的危險品運輸船。

粉專質疑，看完這個流程，你或許會發現一個有趣的現實：在台灣，開1家能標下軍用炸藥的公司，在「行政程序」上竟然如此簡單。國防部的解釋在法理上完全站得住腳：依法行政，有牌就能投。但這正是問題所在：法律只檢查了你的「營業項目代碼」，卻無法檢查你的「心臟夠不夠大顆」以及「口袋夠不夠深」。

粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」表示，看到這裡，相信讀者不禁要問2個問題：

一、為什麼正規軍火商集體缺席？當市場上的老手都退避三舍，最後只剩下1家跨界經營的中小企業願意接手，這通常不是什麼好兆頭。這暗示著這批貨的取得難度，可能遠超乎想像。

二、風險全民扛？1家資本額1900萬元的公司，要操作6億元的槓桿，處理最危險的炸藥物流與最複雜的外交許可....，如果最後貨源出問題（例如外國政府拒發許可），廠商頂多賠了履約保證金兩手一攤，但國軍的彈藥生產線卻可能因此斷炊。

粉專最後強調，但搞不好人家真有本事！如果這家室內裝修公司能順利履約，那絕對是台灣貿易史上的奇蹟，證明了「斜槓」也能槓起國防安全，全民衷心感謝！也值得各位有志創業者效法！（這段不是反諷喔）但如果失敗了，就不在本文討論的範圍內了，那是司法檢調的事情了。

