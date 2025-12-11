室內裝修商得標國軍炸藥採購案 凌濤：軍備局吞得下去？

國防部近日1筆預算金額高達8億多元的RDX海掃更炸藥採購案決標，得標廠商竟是1家室內裝修公司，引發外界熱議。國民黨桃園市議員凌濤今（11）日在臉書貼文質疑，5.9億元國防部1.1D級旋風炸藥，由「衛浴專家」福麥得標，軍備局吞得下去嗎？

凌濤。(圖/國民黨提供)

凌濤指出，福麥國際室內裝修公司前身為「福麥國際公司」及「台南宅急修工程」，據勞動部勞動力發展署及該公司人力網站資料顯示，福麥公司不只是裝修公司，他還是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，所以國防部的旋風炸藥，竟然是由衛浴專家福麥公司承攬？而且以0.12億元資本額，承攬國防部5.9億元的巨額「武器、彈藥及其零件」採購，可以說跨行跨很大，胃口更是驚人。

凌濤表示，RDX海掃更在武器分級裡RDX分類為1.1D，屬大規模爆炸等級（Mass Explosion Hazard），比手榴彈還要危險；國防部回應竟以該公司具經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「國際貿易業」等項目，沒有任何實質把關，令人匪夷所思，國防部軍備局生產製造中心，真的吞得下去，國人安全又在哪？

國防部RDX炸藥採購決標公告。(圖/截自王鴻薇臉書)

凌濤指出，進一步清查福麥公司，公開資料上一次承攬政府案件，恰好是2013年賴清德總統時任台南市長任內，得標有關公園拉筋台、遊樂設施遮陽網工程、健身器材及道路路燈養護；如今國軍採購RDX海掃更炸藥，全案經今年11月18日、12月2日的2次開標，均僅有「福麥公司」1家廠商投標，最後順利得標，更加深外界質疑是否量身打造的疑點。

凌濤認為，民進黨過去劣跡斑斑，由200萬元資本額的小吃店前身高登環球，取得16.5億元快篩劑；又有50萬元資本額的「1人公司」超思承購將近5億元雞蛋，草菅人命、發國難財，令國人感到憤怒；時值1.25兆元國防特別條例審查，若國防部不把該案採購釐清，恐怕民眾不會輕易讓辛苦的納稅錢，再度投入不清不楚的特別條例。

