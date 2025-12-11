室內裝修商接軍方炸藥標案 徐巧芯揪得標單貓膩：有無許可證？

國民黨立委王鴻薇在10日爆料，國防部一件8億多元的標案編號（JE15005L097）RDX海掃採購案，決標金額5.9億，得標者竟是1家登記室內裝修的公司，引發各界熱議。對此，國民黨立委徐巧芯今（11）日也質疑，得標單中有貓膩，上頭原產地國別寫著中華民國，那必須是軍備局的205兵工廠生產，「請問是205廠幫他做炸彈嗎？不可能」，所以必須走國際貿易，但該公司是否有許可證，國防部仍未告知。

國民黨立委徐巧芯。（圖／中天新聞）

顧立雄上午出席立法院114年度中央政府總預算案協商，在會前受訪時表示，這些都是國內沒有產能的原物料採購，主要是廠商都具有從事國際貿易的代理商資格，只要能夠提出相關的數據證明，國防部查驗能夠落實，每個廠商都有資格來投標。

顧立雄指出，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗，跟最後交貨時原廠來源證明的查驗。他說，類似這樣的火藥原物料採購案，廠商只要具有代理的能力，只要有辦法去取得國軍所需相關的火藥原物料，坦白講這是一翻兩瞪眼的事，所以廠商能否取得，其實是可以相當明確來認定。

國民黨立院黨團今召開記者會，徐巧芯表示，「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部「RDX海掃更」儼然是「高登2.0」翻版。徐巧芯提到，「RDX海掃更」是法規定義的爆裂物或炸藥組成零件，屬於管制品，且RDX炸藥的威力更是TNT的1.5倍，是猛度極高的軍用炸藥。

國民黨立院黨團召開記者會。（圖／中天新聞）

徐巧芯指出，RDX具有化學危險性，也是有毒物質，若長期接觸恐導致神經系統損害，環境部還列為「汙染土壤或地下水監測項目」，不屬於一般國際貿易進口程序。

徐巧芯續指，RDX的管制非常嚴格，若要進口須具備以軍方機構（如軍備局、兵工廠）或特許廠商（持有事業用爆炸物管理條例規定的輸入許可證號，如軍火代理商、化工大廠）。但這間得標的「福麥國際室內裝修公司」，生產地欄目寫的是中華民國，請問一家裝潢公司有可能生產炸藥嗎？若是我國生產，必須是軍備局的205兵工廠，「請問是205廠幫他做炸彈嗎？不可能」。這必須得走國際貿易，但有許可證嗎？國防部昨日的新聞稿，依舊沒有說清楚。

徐巧芯表示，「福麥國際室內裝修公司」在113年8月9日，所登記的營業項目並無貿易業，只登記建築批發、建材零售、電器批發零售、室內裝潢...等。直到同年12月30日，突然新增國際貿易、五金批發、電子材料、化學材料批發、機械批發，並在1年後就以0.212億的資本標下5.9億的RDX案。

徐巧芯針對室內裝潢公司能得標國防部標案提出質疑。（圖／中天新聞）

徐巧芯質疑，一間沒有進口「RDX海掃更」炸藥的貿易經驗公司，得標資格從哪來？是否真具備處理火炸藥的相關許可證？從國安疑慮上，相關原料由一家室內設計公司來處理，是否安全？中間過程是否可靠？特許資格是哪裡來？是否具備火炸藥相關資格，或是借殼上市投標？這些事情都應該進一步釐清，國防部別想用短短的新聞稿就蒙混過關，RDX炸藥絕對不是一家小小裝潢公司就能夠進口和處理的。

