室內裝修商獲「軍方炸藥標案」？國防部：得標商有國貿營業項目

國民黨立委王鴻薇10日在臉書貼文指出，網路上有民眾爆料，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多元，決標金額5.9億元，得標者竟是1家登記室內裝修的公司，在網路上引發討論。對此，國防部也有最新回應。

(圖/中天新聞)

王鴻薇表示，這宗標案的品項是武器彈藥及其零件。RDX海掃更的英文RDX來自Royal Demolition eXplosive（皇家爆破炸藥）的縮寫，又稱旋風炸藥。這樣專業且上億的國防採購標案，居然是由1家「福麥國際室內裝修公司」得標，按照他們公司的公開廣告內容介紹，實在很難讓人了解跟上述標案有什麼關聯。

廣告 廣告

王鴻薇質疑，到底國防部為什麼會跟1家室內裝修公司採購炸藥？猶記疫情時，衛福部採購快篩試劑，居然是跟1間小吃店（高登）採購，好有快篩小吃店的既視感。

王鴻薇。(圖/中天新聞)

國防部10日晚間發布新聞稿表示，針對媒體報導「炸藥標案得標廠商為室內裝修公司」乙情，該案採購火藥原物料，為國內廠商無產能項目，故招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」的營業項目，採公開招標。凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標。

國防部指出，案經採購室於2025年11月18日、12月2日2次開標，均僅「福麥公司」乙家廠商投標。經審其具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，非僅執業「室內裝修」，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標。

政府決標公告。(圖/截自王鴻薇臉書)

國防部強調，為了確保廠商誠信履約，採購室除要求廠商應依約限期繳交「輸出許可證明」，逾期未繳檢討解除契約外；另將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。

延伸閱讀

美恐無力保台！五角大廈「優勢簡報」曝：武器抵台前將被摧毀

蔡鎤銘/美國防長強硬發言 暴露了川普2.0政府的致命缺陷

《華郵》披露機密文件！台海衝突列美國防「優先事項」