「室內裝修商」竟得標炸藥採購案! 國防部：該廠商營業項目有16項

[Newtalk新聞] 國防部爆出爭議標案，有網友爆料國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商竟是一家登記為室內裝修的公司，國民黨立委王鴻薇質疑：「是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」國防部晚間解釋，全案經2次開標，僅有一家廠商投標，其營業項目包括化學原料批發等16項，並非僅有「室內裝修」，會落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證。

國防部指出，本案採購火藥原物料為國內廠商無產能項目，因此招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」營業項目，採公開招標；凡合格登記設立、符合資格廠商均可參與投標。為確保廠商誠信履約，除要求應依約限期繳交「輸出許可證明」，逾期未繳檢討解除契約外；另將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。

國防部說明，全案經採購室於今年11月18日、12月2日2次開標，均僅有「福麥公司」一家廠商投標。經審其具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，非僅執業「室內裝修」，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標。

王鴻薇10日透過臉書指稱，這項標案的品項是武器彈藥及其零件，「RDX海掃更」的英文RDX來自Royal Demolition eXplosive（皇家拆遷炸藥）的縮寫，又稱旋風炸藥，這樣專業且上億的國防採購標案，居然是由一家「福麥國際室內裝修公司」得標，王鴻薇狠酸：「好有快篩小吃店的既視感。」

《新頭殼》記者致電該公司揭露電話，接聽女士回應說是福麥國際，但被問到該公司最近是不是標到一個國防部的彈藥案，她答覆，他們不清楚這個。記者追問，這個不是他們公司得標的嗎？她僅回答 :「那個是上面的…..，不好意思」。接著就將電話掛斷。

