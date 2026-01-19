「室內裝修定型化契約」新制將上路 業者憂審查癱瘓、成本轉嫁消費者

中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理事長劉易鑫表示，室裝定型化契約新制在執行上仍需配套措施。（程炳璋攝）

台南市、高雄市上百家室內裝修設計公會會員19日聚集在安南區舉辦座談會，要將心聲反應給地方政府。（程炳璋攝）

全台室內裝潢迭起消費糾紛，國土署去年強推「室內裝修定型化契約」新制草案，業者未來將負起案件送審責任，南台灣裝修業者質疑部分縣市政府的行政量能不足，一旦全面落實新制，案案送審，恐致行政癱瘓，高昂的送審費也需由消費者買單。台南、高雄市上百家業者19日在安南科工區舉辦座談，敦促地方政府建立審查快速通道，建議給予合格裝修業者送審資格。台南市工務局表示，將參考其他縣市做法研議。

台灣制訂的「簡易室內裝修辦法」定型化契約，規定裝修動工前需將資料送審核可，否則一旦遭檢舉，責任歸屬屋主，新制則將責任改由業者扛。

南部因送審費用貴且審查耗時，制度未全面落實，大多數案件都未送審，裝修好就交屋，導致陸續傳出業者與業主之間的消費糾紛。

國土署去年推動「室內裝修定型化契約」新制草案，業者認為法令一旦落實，首先是增加的送審費勢必納入裝修成本中，南部這筆費用動輒20萬元起跳，最終需由消費者買單。其次是工務局審查時間十分冗長，以台南市估計，平均約需半年。

台南市裝修公會表示，台北市針對室裝審查設有專門行政窗口，平均每件10天完成。台南市通常需由裝修業者交給建築師處理，再交給台南市工務局核發證明文件，不只費用層層疊加，案件一拖半年，甚至2、3年才完成審查，造成民眾與業者都選擇跳過送審程序。

根據統計，台南市每年交屋量高達2萬棟，目前室裝送審量每年僅300、400件，未來定型化契約新制推行，暴增的送審量恐癱瘓工務局承辦人員。

眼見新制公布截止日快到，台南市、高雄市上百家室內裝修業者19日齊聚安南區舉辦座談會，凝聚意見反應給市府，訴求是在新制實施前，地方政府應建置快速行政通道，建議准許合格的裝修業者具備送審資格，以縮短時間與送審費用。

台南市工務局使用管理科表示，將參考其他縣市做法研議。

