室內裝修業者無大額進口紀錄仍得標5.9億炸藥採購案、還可擴充採購8.2億元 王鴻薇：太詭異了

國防部近期一項價值近六億元的「RDX海掃更」炸藥採購案，被爆出得標業者竟是內「福麥國際室內裝修公司」，國民黨立委王鴻薇今（11）日再度提出質疑，指出此公司不僅多年無大額進口紀錄，質疑國防部的審查和標案規範是否形同虛設。王鴻薇還指出，該標案可以後續擴充期限到2028年12月15日，金額最高8.2億，等於一次得標14.1（5.9＋8.2）億元。

立委王鴻薇今（11）日再度提出質疑，指出福麥國際室內裝修公司不僅多年無大額進口紀錄，質疑國防部的審查和標案規範是否形同虛設。（圖／王鴻薇臉書）

王鴻薇指出，福麥公司在2021年至2024年間沒有任何進口商品紀錄，今年僅有零星不到50萬美元（台幣1500萬元）的進口量，「卻一舉能拿下5.9億的進口炸藥標案，這就是相關數據」。

國防部今日回應，只要廠商具備代理資格，能提交必要數據並通過查驗，任何公司皆可投標。王則反問，「若只需具備國貿登記，全台三十多萬家公司都能買炸藥給國軍嗎？」

王鴻薇質疑：「國防部說這家公司有做國際貿易，只要有輸出許可就可以承包。但是決標公告上的貨品產地國別清清楚楚是中華民國，那需要什麼輸出許可？國防部有公告不實的問題嗎？」

王鴻薇說，更扯的是，該案還附帶可延伸至2028年12月15日的「擴充採購」權利，追加金額上限高達8.2億元，且後續可採「限制性招標」由原得標廠商繼續供貨。王鴻薇痛批，等於一次得標，室內裝修公司就能一路做到14.1（5.9＋8.2）億元，「卻只有一家主業是室內裝修的公司來標國防部標案，這真的是太詭異了。」

