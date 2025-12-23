室內裝修 │《夢境迴廊》奧迪室內設計團隊 杜康生 —— 榮獲美國un設計大獎 - 銀獎

本案位於上海核心地段，延續石庫門百年歷史與海派風華。團隊以融合與延續為題，保留中西交融的文化風貌，使傳統於現代藝術中綻放新姿。玄關以拱形結構引導動線，魚肚白大理石立面及黑白拼花地坪相互映襯，結合天花抽槽描繪出色彩層序，構築優雅的迎賓節奏與歸途儀式。懸挑樓梯下，水滴吊燈傾瀉柔光，光色相依和鳴，將生活幻化一曲浪漫樂章。

un設計大獎（un Design Award）是一項源自美國華盛頓特區的國際頂尖設計盛事，由國際競賽協會（International Competition Association, ICA）發起，為一年一度的國際設計競賽。獎項以「自我即世界 (The Self is the World)」為主題，並以「未定義 (undefined)」 作為運營理念，旨在發掘與表彰全球最具影響力、最傑出的設計作品與創新人才。

un 設計大獎代表了一個無法解答的命題，以及一場浪漫的探索。最有趣的地方在於，不同的人能為它帶來多樣的詮釋。“un”可以代表「未定義 (undefined)」，體現我們的信念：人生是一片荒野，而不是一條既定軌道。拋開標籤、拒絕被定義，一個人可以是帶著弧度的方形，也可以是有棱角的圓形，而不必過分在意他人的標準 —— 世界屬於你自己。“un”也可以代表 「獨特 (unique)」，因為模板的同質性永遠無法滿足市場的多元期待。創意意味著創造與創新，是源於深度思考的獨特表達。此外，“un”還可以代表 「無限 (unlimited)」。規則的出現意味著從混亂走向秩序，但對於創作者而言，想像力的形狀與邊界不應受到任何限制。

設計以旋律與藝術為構想，將日常轉化成空間曲調。客餐廳延續整體調性，以法式米白線板勾勒立面，結合凡爾賽木拼花地坪與石材肌理，營造古典與現代交融的場域韻律。起居室懸掛原創作品，運用藝術裝置串聯時光記憶，使空間成為情感延伸。臥室則採新法國海派風格，柔化空間色調和比例，於光影轉折間流露溫婉與詩意。

空間以弧形語彙貫穿全域，藉流線結構消弭空間壓迫感，形構澄澈通透的場域秩序。立面線條延隨視線延展，幾何拼木與石材交錯纏繞，映現層次分明的場域節奏。懸挑樓梯於光影推移間成為視覺焦點，懸浮而上的曲線姿態，回應棲居的藝術氣質。

設計以生活機能為核心，藉精準動線串聯多重場域。廚房採德國櫥櫃系統，框形門板呼應屋頂弧線，花紋石材與玻璃櫥櫃相襯成景，於細膩規劃中凝練海派文化的雅致與底蘊。衛浴融入「綠房子」概念，於潔白基調裡綻放盎然生機。不僅如此，地下一層整合閱讀區、酒窖與雪茄室，藉隱藏式動線彼此銜接，兼顧社交流動與私密氛圍。

本案以音樂章節為靈感，透過多重敘事鋪陳生活節奏。團隊將空間融入劇場語彙，串聯社交、收藏與藝術展示，使日常成為流動的藝術場景。同時配置多功能安全屋，以防火、防煙、防盜機能回應現代居所的深層需求，於人文與科技並生之境，凝鍊出當代生活的從容與優雅。

團隊延續石庫門的歷史肌理，讓文化於設計語境中再生。整體以節能工法結合自然採光與通風策略，實踐環境永續精神。設計觀點由人本關懷轉向至地球為核心，將生態平衡與資源循環納入思維，使建築在氣候、光線與氣流間維持共生秩序。此外，海派精神則融匯於細節比例與材質語彙中，映現專屬上海的歷史溫度與文化底蘊。

杜康生丨奧迪室內設計團隊 公司介紹

杜康生丨奧迪室內設計團隊 得獎紀錄

2025 美國un設計大獎 un Design Award - 銀獎

2025 英國IAA倫敦設計獎 London Design Awards - 金獎



