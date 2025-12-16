室內裝修、販鞋業都獲軍火採購標案被諷「百工百業做軍火」 蔡正元：「台灣變軍火島」解放軍不敢武統

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國防軍武採購標案近日頻被質疑涉及不法，先是有福麥室內裝修公司被質疑竟能標下近6億國防部軍用炸藥採購，還有鞋商大石公司去年得標2億元底火採購案，還有包括涉國安範疇的海軍司令部伺服器維護標案，也被翻出是由高雄一家鴻璋茶葉公司得標，且資本僅10萬。前國民黨立委蔡正元痛批民進黨從國庫掏錢，「給綠友友的百工百業做軍火生意」。

蔡正元諷刺，百工百業都是軍火商，做裝潢的商人可以賣高爆炸藥，賣鞋子的商人可以賣步槍彈藥；賣菸酒的商人可以賣機槍彈藥；賣茶葉的商人可以賣兵推系統；做基改農藝的也可以賣槍砲彈藥，這麼多百工百業要賺軍火錢，而且都在台南和高雄，國防預算真的不夠花。

蔡正元說，總統賴清德是很體貼的人，再增加1.25兆國防特別預算，從人民的口袋掏出來給這些百工百業大賺軍火錢，所有產業全部轉型當軍火商，「台灣一定可以變成軍火島，解放軍肯定怕死了，哪敢武力統一台灣，厲害了民進黨。」



