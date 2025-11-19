室內設計專案管理是什麼？泛設計楊景凱設計師建立「滾動式驗收」和「雲端工程履歷」，4大QA了解從設計到施工的專業體驗

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 泛設計Boundaryless concept

現在網路查詢資料便利、加上AI的應用逐漸普及，許多業主都會習慣上網搜尋居家裝修相關資訊，不論是有裝修經驗的網友分享，還是室內設計公司的官網臉書資訊，有裝修需求的業主，要如何在眾多設計公司中找到有充足專業度與保障的設計師呢？本篇藉由專訪 泛設計Boundaryless concept 楊景凱總監，透過四大QA幫助網友如何在眾多網路資訊中，分辨專業室內設計服務的範疇，從諮詢面、設計面、施作面到售後服務面四大項目，了解到從設計到施工的專業體驗！

廣告 廣告

Q1.室內設計師眾多，業主第一步要如何了解設計公司是否專業？

① 充足的案例照且實景拍攝

初步在網路上搜尋資料篩選室內設計公司時，擁有充足的裝修作品以及實際拍攝的案場照是非常重要的指標！足夠的案例照片顯示設計師具備一定程度的裝修經驗，並且有實際拍攝的完工作品代表著設計師對於作品的完整呈現，若是AI圖或者是只有渲染圖作為網站作品，業主可能就需要再進一步確認實際作品的成果為何。除了能在網路搜尋到完整的設計公司作品集外，有些設計公司經手的零售店與餐廳等等商業空間，可以讓業主前往參觀，透過實際體驗感受空間的動線、運用的材質、整體風格與氛圍感等，從平面的照片與設計圖跨越到3D的真實空間，透過五感體驗更了解設計公司的專業性與設計力，比起僅有網路圖片參考，實際走進作品裡，對業主來說會更有說服力與信任感。



② 專案式管理＆共同服務型團隊

在委託室內設計師裝修時，最好要挑選有2-3位以上設計團隊，共同服務單一案件。泛設計楊景凱總監表示，專案型團隊服務主要在於提供業主最高的信賴與最即時的資訊交流，除了業主不會因為單一窗口的狀態時常找不到設計師，或者臨時交辦後資訊有落差的問題外，團隊服務在設計發想時也能集思廣益，擁有更周全的提案。



③ 持續分享專業設計資訊

室內設計是一門廣度與深度都需要與時俱進的產業，業主要篩選時可以依照設計公司是否有固定且持續的頻率在分享作品、專業知識，甚至是開設講座與課程等等。能否對於自己的作品深度闡述作品本身的設計概念，建材特色介紹與格局的改造計畫，以及如何提升坪效與房屋價值等等專業知識，也是辨別設計公司的一項重要指標。

泛設計Boundaryless concept 楊景凱總監於2025年4月份新濠建設舉辦的設計講座，分享高坪效室內設計

泛設計Boundaryless concept 官網作品集

住宅案例實際拍攝照

商業空間可供業主實地走訪參觀

公開透明的公司地址

Q2.專業的室內設計公司應該提供哪些指標性服務？

「認知差距」是室內設計及工程執行中普遍存在的困難！設計師的規劃與業主腦中的認知，往往會產生出入。為了將「怎麼跟想的不一樣」的認知差異降到最低，泛設計Boundaryless Concept 楊景凱總監建立了獨特的「滾動式驗收」專案流程。透過這套機制，設計與施工成果得以即時驗收、即時修正。確保每個階段的成果都能即時確認與調整，將雙方的溝通誤差降至最低；並使空間設計專案成為一個過程可追蹤、成果可驗證的透明化流程。



★滾動式驗收：降低認知差距

泛設計 Boundaryless Concept 依據不同案件規模，把整個工程劃分為三大里程碑，針對不同案件規模，工程期間可分成 3～6 次驗收，確保每個施工階段的雙方認知差距降到最低，讓每一筆預算與每一個細節都對得起期待。



① 基礎工程：拆除、水電、空調等隱蔽工程

② 裝修工程：木作、泥作、油漆、系統櫃

③ 收尾驗收：玻璃、裝飾面材、燈光、清潔與完工檢查

滾動式驗收：降低認知差距

基礎工程：拆除、水電、空調等隱蔽工程

裝修工程：木作、泥作、油漆、系統櫃

收尾驗收：玻璃、裝飾面材、燈光、清潔與完工檢查

Q3.進入實際施作時，專業室內設計公司應該扮演哪些角色？

良好的溝通力、獨特的洞察力、專業的設計力、嚴謹的工程、有序的流程、完善的售後服務與保固這 6 大項目，是專業室內設計公司應該具備的能力。在業主委託裝修服務的整個長期過程中，讓業主擁有絕對的資訊掌握度才能一步步累積信賴感，也是專業服務十分重要的一環！泛設計 Boundaryless Concept楊景凱總監從今年開始，將過去紙本、通訊軟體、會議溝通等等碎片化的零散資訊做系統化整合，建立「雲端平台建立工程履歷」，將資訊與雲端平台結合提供完善的升級服務：



★雲端工程履歷：提供系統化與即時性的完善資訊

把每個階段的紀錄如設備規格、設計圖檔、材料色票等等…全部上傳雲端平台，形成可追溯的 「工程履歷」提供給業主隨時查詢，讓設計團隊與業主隨時掌握最新、最透明化的裝修維護資訊。



① 維持資訊的最新狀態：過去以line、電話或面談等資料往往會因為流程繁瑣而無法即時更新，透過「雲端工程履歷」的建立，能讓雙方檔案資料維持最新狀態。

② 資料雲端化＆系統化：上傳到雲端工程履歷的專案內所有資訊，包含會議記錄、圖面資料、工程細節、選用建材等各種裝修涉及內容都被做了系統化的整合，不僅設計讓設計公司在查找資料時更便利，也讓業主可以隨時隨地透過手機、電腦即時查看工程進度。

③ 利於追蹤用材與工法：裝修使用的材料與施作工法，以及過程中有變動的各種細節，都能即時儲存在雲端工程履歷中，搭配滾動式驗收服務能交叉比對資訊，以確保設計與施作面的吻合度，大幅降低各種施工時可能產生認知不同的誤解。

④ 方便未來維修或追加工程：雲端工程履歷不僅隨時方便查找專案資料，要變更調整、甚至未來修繕，都能有準確的資料記載。系統化雲端資料不僅方便施工時臨時調整，像是油漆色號、板材材料型號，可以及時查找便於未來維修。

⑤ 名列完工後保養維護說明：不論是住宅或商空，多少會因為年歲需要維修與養護，像是木地板品牌型號、甚至是家具購買管道與建材養護方式等等，都會詳細記錄在雲端工程履歷中，不僅利於未來修繕、局部裝修，若屋主想要自行修補油漆、更換燈管等等，也都只要透過雲端工程履歷就能獲得準確完善的資料。

雲端工程履歷：提供系統化與即時性的完善資訊

資料雲端化＆系統化

資料雲端化＆系統化利於追蹤用材與工法

雲端工程履歷方便未來維修或追加工程

Q4.裝修完工後，設計公司會提供哪些售後服務？

裝修設計不只關係到設計與工程的優劣，更是需要在整個過程中建立起對彼此的信賴感！泛設計 Boundaryless Concept楊景凱總監 建立起一套創新的整體服務：「透明的流程 + 滾動式驗收 + 雲端紀錄」，透過透明的驗收機制、雲端工程履歷，以及「進度到哪、款項到哪」的付款模式，在每個環節展現細膩度，累積業主的信賴感。除此之外，對於作品的自信也反映在售後服務與保固的年限。



① 制度化＋透明化

泛設計 Boundaryless Concept 仔細疏理的裝修委託中常碰到的狀況，透過「雲端工程履歷」徹底優化了資料儲存、資訊更新、服務斷層、施工品質不穩定等等問題，這套制度化後的服務不只便利清晰，也讓業主對於整個服務更加了解，讓「品質」不再是抽象承諾，而是看得見的細節，其中還包含了許多設計師不講業主不會知道的專業服務：

．施工過程中使用儀器檢測水平、垂直度

．24-48小時試水測試防水品質

．水電壓力表檢測漏水風險

．重要工序拍照存證、雲端備份

制度化＋透明化

② 把 「單向交付」變成「雙向合作」

傳統設計委託會存在著某些不平衡，像是專業知識、需求與想法等等不對等的問題，但 楊景凱總監 透過上述制度化＋透明化的雲端工程履歷＆滾動式驗收，讓業主不再只是被動等待結果，而是能參與、理解、見證空間從圖面到實體的每一步，把工程變成「共同完成的作品」：

．業主可以隨時隨地全程高度參與

．把複雜的施工細節變成清楚可視的過程

．工程款、時間與品質都能透明、可追溯

．確保每個專案都能如何完成

把 「單向交付」變成「雙向合作」

③ 透明工程付款模式

裝修委託中最常見的就是付款階段不清不楚，或者業主對於階段性工程不滿意時會影響付款意願，但泛設計建立起的滾動式驗收模式能及時地做重大工程的確認外，雲端工程履歷也讓整個流程清楚透明。另外，泛設計採用 「分段請款」 模式，進度到哪、款項到哪：

．工程款依據不同規模分 4～5 次請款

．依據實際進度付款，尚未達成工程進度業主無須付款

透明工程付款模式

④ 超越業界標準提供三年保固

一般室內設計公司在裝修完工後都會提供基本的一年工程保固，以及協助屋主解決後續使用上、維護上提問的售後服務，但泛設計 Boundaryless Concept提供超越業界的三年工程保固，出發點除了是提供業主更長的保障與安心感，也是對自己作品品質的信心，以及對業主負責的態度展現：

．三年工程保固提高業主安心感

．雲端工程履歷名列專案細節，利於後續因人口或需求的裝修變動

．提供老客戶局部裝修服務，與業主培養長期信賴關係

超越業界標準提供三年保固

泛設計Boundaryless concept／楊景凱 JK

地址：台北市松山區三民路167巷12號1樓

電話：02-77518009

Email：info@goboundaryless.com

網站：https://goboundaryless.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>泛設計Boundaryless concept

立即聯絡>>>泛設計Boundaryless concept