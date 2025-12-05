室內設計師怎麼找？5ＱＡ從預算到溝通的新手裝修全方位指南

編輯 Jessie Chang |圖片提供 廣延空間設計

第一次裝修卻不知道怎麼找設計師、抓預算？這次邀請到協助無數屋主打造夢想私宅的 廣延空間設計 陳偉立總監，一次解答大家最關心的問題，從「如何挑選適合的室內設計師」、「裝修預算該怎麼抓」到「裝潢過程中該如何與設計師溝通，才能讓設計成果與預算發揮最大效益」想知道裝潢新手入門攻略？現在就一起看下去吧！



由陳偉立總監創立的廣延設計，以真誠溝通、量身訂製為核心理念，讓設計回歸本質，在保有藝術靈魂與生活溫度的狀態下，與日常機能共存。並透過設計與施工一體化，從概念發想到現場監工全程把關，確保每個細節都忠於原貌。透過專業的細節規劃與誠信態度，廣延設計在美感與實用間取得完美平衡，打造兼具品質與個人風格的理想空間。



Q1.找室內設計師之前要做哪些準備？

裝修並不是把所有事情都交給室內設計師就好，屋主也需要先做功課！設計師的角色，其實是協助屋主把心中理想的生活樣貌，轉化為可以實現的空間。若一開始沒有先釐清需求，在諮詢時往往會覺得方向模糊、難以下手。廣延設計 陳偉立總監建議，與其急著看作品、談報價，不如先花點時間了解自己。從以下幾個方向著手，讓溝通更有共識：



1️⃣ 生活習慣與需求：釐清日常生活節奏、收納習慣，若是有需要保留的家具、收藏品，也都可以先列出清單。



2️⃣ 風格喜好：室內設計風格沒有固定的標準，建議先蒐集喜歡的裝修完工照片，讓設計師更容易理解屋主期待。



3️⃣ 市場與預算概念：大致了解目前的裝修行情、常見的工期與費用範圍，有助於後續討論更實際。

Q2.裝修預算該怎麼溝通比較準確？

裝修預算一直是屋主與設計師之間最敏感的話題。稍微溝通不清楚，就可能在後期產生誤會或爭執。其實預算受到許多因素影響，「從屋況條件」、「工期長短」、「工班選擇」，到「建材品牌」與「施工難度」，每個環節都會牽動整體成本。尤其在物價不斷上漲的情況下，工期拉得越長，材料與工資的變動都會反映在最後金額上。因此過早要求精準報價，往往會造成不必要的誤解。真正的專業設計師，會在充分了解屋主需求後，再協助分配預算，讓每一分錢都花在對的地方！



廣延設計 陳偉立總監也建議，在討論預算時，不妨採用「區間」的方式提出需求:「與其說預算是300萬上下，不如說200到300萬之間。這樣設計師就能明白你的範圍，比較不容易出現落差，也更方便掌握整體預算規劃。」

Q3.要怎麼找到值得信任的室內設計師？

不管是新成屋、預售屋還是老屋翻新，從討論到完工往往都需要半年到一年的時間，因此「信任」是屋主與設計師之間最重要的關鍵。廣延設計 陳偉立總監分享，設計師與屋主間的信任並不是一句話的承諾，而是從每一次的互動中慢慢建立起來的。一位好的設計師，會同時具備「專業能力」、「溝通能力」，以及「轉化需求的能力」。 屋主可以從設計師的回覆方式、面對問題的態度，感受到對方的專業與誠意，信任感會在過程中自然累積。因此好的合作關係不是建立在完美無缺，而是專業度、願意理解對方的同理心，與解決問題的態度。

Q4.要怎麼在美感跟實用之間取得平衡？

在裝修的過程中，美感與實用性常常是一對微妙的天秤，而室內設計師的任務，是把屋主需求轉化成空間語言，並融合專業與美感。透過材質、比例與光線的拿捏，讓空間既能展現風格，也保有舒適實用的生活感。廣延設計 陳偉立總監認為，怎麼取得美感與實用的平衡並沒有絕對的答案，而是要根據屋主的生活需求與優先順序來決定。有些屋主希望家能展現個人風格與品味，那麼設計上美學的比例自然會更高；但若生活動線與收納機能是主要考量，就需要在視覺上做些取捨，讓空間更貼近日常使用。若屋主有想保留的舊家具、收藏品，或特別的擺設習慣，也建議在初期溝通時就先提出。這樣設計師就能以現有條件重新發想，讓新與舊自然融合，呈現出兼具風格與實用性的居家樣貌。

Q5.找設計師跟找工班哪個好？為什麼有人強調「設計施工一體化」？

施工要跟設計師合作，還是自己找工班？這是許多屋主在裝修時常會遇到的難題。表面上看來，自己找工班似乎能省下一筆費用，但其實其中隱藏著不少你可能沒注意到的隱形成本。自己找工班，屋主除了要花時間監工、比價、安排進度外，還必須在不同工種的師傅之間來回溝通。若缺乏相關知識，當現場出現問題時往往只能妥協，最後不但耗時耗力，成果也可能與預期不符，最後成品可能只能達到設計圖的7-8成。

而所謂的設計與施工一體化，指的是由同一個團隊同時負責設計與施工，讓設計師能全程掌握現場狀況，從圖面規劃到完工細節都能密切對應。設計師就像整個團隊的統籌與指揮，需要不斷協調不同單位之間的溝通與進度。當現場遇到突發狀況時，設計師能第一時間介入調整，確保成果貼近原本的設計構想，讓完工成品的完成度能達到設計圖的九成以上。對屋主而言，最大的好處是整個過程只需與設計師一人溝通，不但節省大量時間與心力，也能更安心地看著理想的空間一步步成形。

