室內設計師怎麼找？5ＱＡ從預算到溝通的新手裝修全方位指南
編輯 Jessie Chang |圖片提供 廣延空間設計
第一次裝修卻不知道怎麼找設計師、抓預算？這次邀請到協助無數屋主打造夢想私宅的 廣延空間設計 陳偉立總監，一次解答大家最關心的問題，從「如何挑選適合的室內設計師」、「裝修預算該怎麼抓」到「裝潢過程中該如何與設計師溝通，才能讓設計成果與預算發揮最大效益」想知道裝潢新手入門攻略？現在就一起看下去吧！
由陳偉立總監創立的廣延設計，以真誠溝通、量身訂製為核心理念，讓設計回歸本質，在保有藝術靈魂與生活溫度的狀態下，與日常機能共存。並透過設計與施工一體化，從概念發想到現場監工全程把關，確保每個細節都忠於原貌。透過專業的細節規劃與誠信態度，廣延設計在美感與實用間取得完美平衡，打造兼具品質與個人風格的理想空間。
Q1.找室內設計師之前要做哪些準備？
裝修並不是把所有事情都交給室內設計師就好，屋主也需要先做功課！設計師的角色，其實是協助屋主把心中理想的生活樣貌，轉化為可以實現的空間。若一開始沒有先釐清需求，在諮詢時往往會覺得方向模糊、難以下手。廣延設計 陳偉立總監建議，與其急著看作品、談報價，不如先花點時間了解自己。從以下幾個方向著手，讓溝通更有共識：
1️⃣ 生活習慣與需求：釐清日常生活節奏、收納習慣，若是有需要保留的家具、收藏品，也都可以先列出清單。
2️⃣ 風格喜好：室內設計風格沒有固定的標準，建議先蒐集喜歡的裝修完工照片，讓設計師更容易理解屋主期待。
3️⃣ 市場與預算概念：大致了解目前的裝修行情、常見的工期與費用範圍，有助於後續討論更實際。
Q2.裝修預算該怎麼溝通比較準確？
裝修預算一直是屋主與設計師之間最敏感的話題。稍微溝通不清楚，就可能在後期產生誤會或爭執。其實預算受到許多因素影響，「從屋況條件」、「工期長短」、「工班選擇」，到「建材品牌」與「施工難度」，每個環節都會牽動整體成本。尤其在物價不斷上漲的情況下，工期拉得越長，材料與工資的變動都會反映在最後金額上。因此過早要求精準報價，往往會造成不必要的誤解。真正的專業設計師，會在充分了解屋主需求後，再協助分配預算，讓每一分錢都花在對的地方！
廣延設計 陳偉立總監也建議，在討論預算時，不妨採用「區間」的方式提出需求:「與其說預算是300萬上下，不如說200到300萬之間。這樣設計師就能明白你的範圍，比較不容易出現落差，也更方便掌握整體預算規劃。」
Q3.要怎麼找到值得信任的室內設計師？
不管是新成屋、預售屋還是老屋翻新，從討論到完工往往都需要半年到一年的時間，因此「信任」是屋主與設計師之間最重要的關鍵。廣延設計 陳偉立總監分享，設計師與屋主間的信任並不是一句話的承諾，而是從每一次的互動中慢慢建立起來的。一位好的設計師，會同時具備「專業能力」、「溝通能力」，以及「轉化需求的能力」。 屋主可以從設計師的回覆方式、面對問題的態度，感受到對方的專業與誠意，信任感會在過程中自然累積。因此好的合作關係不是建立在完美無缺，而是專業度、願意理解對方的同理心，與解決問題的態度。
Q4.要怎麼在美感跟實用之間取得平衡？
在裝修的過程中，美感與實用性常常是一對微妙的天秤，而室內設計師的任務，是把屋主需求轉化成空間語言，並融合專業與美感。透過材質、比例與光線的拿捏，讓空間既能展現風格，也保有舒適實用的生活感。廣延設計 陳偉立總監認為，怎麼取得美感與實用的平衡並沒有絕對的答案，而是要根據屋主的生活需求與優先順序來決定。有些屋主希望家能展現個人風格與品味，那麼設計上美學的比例自然會更高；但若生活動線與收納機能是主要考量，就需要在視覺上做些取捨，讓空間更貼近日常使用。若屋主有想保留的舊家具、收藏品，或特別的擺設習慣，也建議在初期溝通時就先提出。這樣設計師就能以現有條件重新發想，讓新與舊自然融合，呈現出兼具風格與實用性的居家樣貌。
Q5.找設計師跟找工班哪個好？為什麼有人強調「設計施工一體化」？
施工要跟設計師合作，還是自己找工班？這是許多屋主在裝修時常會遇到的難題。表面上看來，自己找工班似乎能省下一筆費用，但其實其中隱藏著不少你可能沒注意到的隱形成本。自己找工班，屋主除了要花時間監工、比價、安排進度外，還必須在不同工種的師傅之間來回溝通。若缺乏相關知識，當現場出現問題時往往只能妥協，最後不但耗時耗力，成果也可能與預期不符，最後成品可能只能達到設計圖的7-8成。
而所謂的設計與施工一體化，指的是由同一個團隊同時負責設計與施工，讓設計師能全程掌握現場狀況，從圖面規劃到完工細節都能密切對應。設計師就像整個團隊的統籌與指揮，需要不斷協調不同單位之間的溝通與進度。當現場遇到突發狀況時，設計師能第一時間介入調整，確保成果貼近原本的設計構想，讓完工成品的完成度能達到設計圖的九成以上。對屋主而言，最大的好處是整個過程只需與設計師一人溝通，不但節省大量時間與心力，也能更安心地看著理想的空間一步步成形。
廣延空間設計／陳偉立
地址：桃園市桃園區正光路423之11號10樓
電話：0919353355、03-3776968、03-3696881
Email：weili.wlsd@gmail.com
網站：https://www.wlsd.com.tw/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
輕奢共居 美好生活│24坪
本案為兩位從學生時代就熟識長大的閨密摯友一同購入，作為一起互相扶持共同生活的居所。一屋二瓦設計所面對24坪居宅，將原有3房改2房，並增設更衣室，注重每個空間的關聯性及獨立性，兩間臥室運用滑門方便兩間臥室日常切換，動線互通，關上拉門即能立刻擁有各自獨立隱私的空間，共享美好的日常幸福感。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
8:2的現代美式｜38坪
霽空如水，碧波蕩漾，蒼翠悠然河景在張馨&瀚觀室內設計巧手下，幻化為四季風情畫，不分晝夜輪播，成為空間最美裝飾，亦將自然閒適氛圍擴散至每一角落，譜寫美好恬靜時光。擁有ISO國際認證且具有北、中、南在地服務規模的張馨室內設計團隊，此次為個性獨立、有品味的女屋主，輕描8分現代、2分美式的舒心居所，使家如其人，溫柔且知性，散發獨有魅力。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
幸福御用化妝師 三十年老屋變網美宅
遁隱崇山的魅力宅邸，憑藉純白色系攫取眾人目光，搭配窗外環繞鬱鬱蔥蔥、層巒疊嶂的絕美景致，宛如一處遺世獨立的瑰麗祕境。事實上，該案場屋齡年屆半甲子，原是以木質調為主、配備冗贅櫃體的陳舊裝潢，甚至連天花都稍嫌浮誇華麗，難免給人幾分沉重不適的氛圍。對此，負責執掌操刀的王立崢設計師考量居住人口單純，故將客、餐廳與廚房齊聚起居樓層，打造開放式回字形動線，輔以借景手法，援引周遭陽明山系的自然綠意，擘造格外明敞通透的魅力空間感。 女屋主尤愛取材玻璃屋作靈感發想的餐廚區，及搭載外推門的美式露台；無論晨曦或深宵，懾人美景盡收眼底。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
植入花卉圖騰美學 美式宅舊屋翻新品味升級│40坪
俗話說魚與熊掌無法兼得，然而，若對於心目中期望的風格定位，以及自身實際需求足夠明確，設計師便可以確實對症下藥，其實，夢想跟現實是可以並存的！幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
板材指南針！美耐板、批批板、塗裝木皮板，特色應用一次掌握
隨著人們追求舒適且有質感的居家環境，在設計裝潢中材質扮演關鍵的角色，透過選擇適合的板材，不僅影響整體美感，更直接關係到耐用性與日常的使用便利。以下將針對三種常見的板材「美耐板」、「批批板」與「塗裝木皮板」，分享板材的特色與應用，幫助人們在挑選上可以有更多不同想法，讓居家環境能打造出更理想的生活品質。id SHOW ・ 1 天前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
印航737飛機「離奇消失」13年 竟在1處找到了！
國際中心／王靖慈報導印度航空一架波音737居然在公司內部失蹤了整整13年，這架飛機停飛後就被航空公司忘了它的存在。在近日這架飛機終於被發現，更誇張的是，印度航空還未此默默付了12萬美元（約新台幣376萬元）的停放費，消息曝光後，引發國際媒體關注。民視 ・ 1 天前 ・ 11
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 5 小時前 ・ 35
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 30
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 31
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1073
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 134
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 92
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 15
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 153
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前 ・ 27