室內設計師開設的溫體牛涮涮鍋 「牛境」完全呈現台南風味

【民眾網諸葛志一台中報導】從事室內設計工作十餘年的林育文，是位土生土長的台南人，從小從早餐開始一天的餐點大多離不開溫體牛，因此他對溫體牛的那種軟嫩滑糯的滋味與滿足感，總是念念不忘。在事業有成的情況下，在台中崇德10路開設了「牛境涮涮鍋」，是一家以溫體牛火鍋及熱炒的專賣店，讓中部地區的老饕們也能共享。

牛境溫體牛涮涮鍋老闆林育文表示，儘管火鍋種類繁多，但一般消費者最重視的還是湯頭及食材，尤其是肉類，大口吃肉，才是最能滿足吃火鍋的痛快之處。

牛境的牛肉是林育文親自去嘉義挑選出來的乳牛，因為台南乳牛已快供不應求，而嘉義的乳牛品質不輸台南。每天現宰後直送店內，牛隻屠宰後經專業處理，未經冷凍的鮮肉，肉質保持自然的水分與軟嫩多汁的風味，最適合火鍋涮煮三秒，能吃到原汁原味。

牛境的鍋底有濃郁香醇的紅燒及香麻帶勁的麻辣，兩種風味以鴛鴦鍋方式呈現，每一口都能嚐到不同層次。店內也供應特殊風味的熱炒，有泰式酸辣涼拌牛，獨特自調醬汁搭配肩胛沙朗肉料理。另有金沙苦瓜牛肉，鹹蛋黃炒成金沙中和苦瓜味道配上軟嫩牛肉，非常下飯。還有蒜炒牛肉是香氣十足的家常菜。其中客人常點的麻辣貢丸及魚冊，這些都是其他地方吃不到的特殊口感。

林育文表示，店內還提供桌邊服務，新鮮的牛肉在客人面前當場斷筋膜，並將牛肉分成三種部位呈現，讓客人更能品嚐到溫體牛的軟嫩多汁。