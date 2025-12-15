室內設計 │《 融舊築今》冠宇空間規劃 戴敏華 —— 榮獲美國IDA國際設計獎 - 佳作

本案為四十年老屋翻新，設計理念在於「歲月與新生」。屋主珍視空間承載的歷史與回憶，因此保留客廳少見的大理石拼接地板，讓時間的印記成為設計基底。整體以黑色線條與鐵件勾勒後現代語彙，搭配手繪藝術漆與橘色跳色沙發，營造鮮明焦點。設計在延續過往的情感之上，注入當代美感與獨特格調，構築傳統與現代共存的生活風貌。

美國權威設計大獎- IDA國際設計獎始於2007年，為了挖掘更多設計人才所以由 Lucie Foundation 在美國加州創立，獎項類別涵蓋建築，室內設計，時尚，圖像設計及產品設計等幾大主要設計領域。IDA國際設計獎面向廣大的歐美市場，同時與許多美國著名的雜誌及媒體合作，協助得獎者擴展全球知名度，也成為設計新血及職業設計人難得的國際競賽舞台！IDA國際設計大獎擁有陣容堅強的評審團，由來自世界各地熟稔於設計與藝術的專業人士、雜誌編輯所組成，包括歐洲設計協會（BEDA）會長Severin Filek、Design Quality、雜誌編輯Alice Blackwood、Trends＆Living雜誌總編輯Lise Coirier，以及擁有台灣成功大學工業設計和電氣工程雙學位的李勝宏設計師等知名人士，藉由與諸多知名雜誌、線上媒體合作，IDA國際設計大獎的知名度橫跨歐美、亞洲地區，已然成為業界深具指標性的獎項之一。

得獎報導：https://reurl.cc/jmrkYp

美國IDA國際設計獎2025

冠宇空間規劃 戴敏華《融舊築今》作品介紹

進入玄關，獨立的落塵區以深灰六角磚鋪陳，高身收納櫃與淺灰藝術漆壁面營造沉靜質感，搭配長虹玻璃與黑色鐵件，清楚界定內外分野。走入客廳，延續同款藝術漆的電視牆整合展示與收納，黑色底座呼應舊大理石地板。橘色沙發成為視覺焦點，背牆以黑灰交融一抹橘的手繪藝術漆，柔和銜接主色調。開放式格局引導至餐廚區，白色大理石餐桌檯面呼應地磚紋理，並結合收納櫃體延伸整體語彙，營造簡潔而實用的餐敘場景。

《融舊築今》 冠宇空間規劃 戴敏華

客廳右側的黑色隱藏門通往主臥，表面以帶紋理的黑色板材處理，展現新舊融合質感。主臥延續灰色藝術漆與深色木質，可見式黑色鐵件吊衣桿增添收納靈活性，設有書桌兼具休憩與辦公需求，塑造沉穩而現代的私人領域。

在永續與環保面向，全屋櫥櫃採用符合綠建材規範的F1板材，兼顧健康與環境友善。透過保留既有地板、選擇耐用與低負擔建材，不僅延續老屋歷史價值，也展現人文關懷與永續生活的理念。設計在傳承記憶的同時，結合現代語彙，實現歲月與新生的平衡。

