室內設計 │《 融舊築今》冠宇空間規劃 戴敏華 —— 榮獲美國IDA國際設計獎 - 佳作
本案為四十年老屋翻新，設計理念在於「歲月與新生」。屋主珍視空間承載的歷史與回憶，因此保留客廳少見的大理石拼接地板，讓時間的印記成為設計基底。整體以黑色線條與鐵件勾勒後現代語彙，搭配手繪藝術漆與橘色跳色沙發，營造鮮明焦點。設計在延續過往的情感之上，注入當代美感與獨特格調，構築傳統與現代共存的生活風貌。
美國權威設計大獎- IDA國際設計獎始於2007年，為了挖掘更多設計人才所以由 Lucie Foundation 在美國加州創立，獎項類別涵蓋建築，室內設計，時尚，圖像設計及產品設計等幾大主要設計領域。IDA國際設計獎面向廣大的歐美市場，同時與許多美國著名的雜誌及媒體合作，協助得獎者擴展全球知名度，也成為設計新血及職業設計人難得的國際競賽舞台！IDA國際設計大獎擁有陣容堅強的評審團，由來自世界各地熟稔於設計與藝術的專業人士、雜誌編輯所組成，包括歐洲設計協會（BEDA）會長Severin Filek、Design Quality、雜誌編輯Alice Blackwood、Trends＆Living雜誌總編輯Lise Coirier，以及擁有台灣成功大學工業設計和電氣工程雙學位的李勝宏設計師等知名人士，藉由與諸多知名雜誌、線上媒體合作，IDA國際設計大獎的知名度橫跨歐美、亞洲地區，已然成為業界深具指標性的獎項之一。
冠宇空間規劃 戴敏華《融舊築今》作品介紹
進入玄關，獨立的落塵區以深灰六角磚鋪陳，高身收納櫃與淺灰藝術漆壁面營造沉靜質感，搭配長虹玻璃與黑色鐵件，清楚界定內外分野。走入客廳，延續同款藝術漆的電視牆整合展示與收納，黑色底座呼應舊大理石地板。橘色沙發成為視覺焦點，背牆以黑灰交融一抹橘的手繪藝術漆，柔和銜接主色調。開放式格局引導至餐廚區，白色大理石餐桌檯面呼應地磚紋理，並結合收納櫃體延伸整體語彙，營造簡潔而實用的餐敘場景。
客廳右側的黑色隱藏門通往主臥，表面以帶紋理的黑色板材處理，展現新舊融合質感。主臥延續灰色藝術漆與深色木質，可見式黑色鐵件吊衣桿增添收納靈活性，設有書桌兼具休憩與辦公需求，塑造沉穩而現代的私人領域。
在永續與環保面向，全屋櫥櫃採用符合綠建材規範的F1板材，兼顧健康與環境友善。透過保留既有地板、選擇耐用與低負擔建材，不僅延續老屋歷史價值，也展現人文關懷與永續生活的理念。設計在傳承記憶的同時，結合現代語彙，實現歲月與新生的平衡。
其他人也在看
40年老屋美式溫度 專屬四個女人的家│60坪
座落台北精華地段的四十年老屋，承載時代更迭的黃金歲月，以及城市肌理篆刻的專屬印記，猶如鑲嵌大都會避世所的靜候守望；信步晃蕩，卻又能發掘箇中別有洞天。享有生活實踐家美譽的沛沛國際室內設計，悉心援引美式風格經典的設計語彙，並巧借現代智能科技的新繹，輔以向來打破傳統格局思維的宏觀視野，擘劃兼容浪漫柔韌與豐富機能的女性四口之家。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
以線條勾勒家的精緻樣貌|現代風|11坪
整體設計以極簡現代風為主，採用白色與灰色，營造出乾淨、簡約且具現代感的氛圍。黑色元素如燈光軌道和家具邊框，增添了視覺層次感，使空間更具立體感。幸福空間 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 42
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 22 小時前 ・ 3
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 5 小時前 ・ 154
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 5 小時前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 416
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 31
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 77
中職》續約羅戈、與新洋投達共識 中信兄弟洋投補強有進度
中信兄弟洋投陣容補強有進度，今傳出與新洋投泰勒（Kyle Tyler，暫譯）達成共識，並與今年表現亮眼的洋投羅戈續約，加上原有合約的勝騎士、德保拉，中信新一季洋投陣容已有雛型。泰勒生涯曾在效力天使、教士和馬林魚隊時升上大聯盟，生涯在大聯盟累積15場出賽、防禦率4.31，今年球季他在白襪、費城人和金鶯自由時報 ・ 2 小時前 ・ 5
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 67
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 573
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 375
韓國瑜為何不去總統府茶敘？郭正亮一句話點出關鍵！
總統賴清德預定於15日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府舉行國政茶敘，期望針對當前政局進行溝通。然而立法院長韓國瑜已明確婉拒出席，此項安排立即在政壇引發討論。前立委郭正亮14日指出，現行制度下的院際協商機制早已無法真正化解立法院與行政院之間的衝突。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 76
網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」時常在社群平台海巡的他，又被發現看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」，他直接公開炮轟引起網友一片讚聲，連政治工作者周軒都曬出多則夢多回覆網友的留言佩服大讚：「有夠瘋的啦！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 141
轉型能源事業超成功！「光碟大廠」爆量漲停達連3漲炸32.55% 1萬多人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導錸德（2349）日前在法說會上釋出多項利多消息，引發近期股價強漲，目前已衝出連3漲32.55%的好表現，今（15）日則持續強勢，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 11