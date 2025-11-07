室內設計 ｜《紳旅雅境》二魚設計 郭紀坪 —— 榮獲加拿大未來設計獎 - 佳作

本案為高端住宅設計案，以現代新古典風格為題，透過純白色系結合精緻線板，構築柔雅俐落的空間氣質。團隊將宜居質感與異國風情結合，藉由材質與格局鋪陳，描繪光影與情境交錯的詩意棲所。設計著重健康與人文情懷，精選吊隱式除濕機及防霾紗窗，促進空氣流通之際，亦維持室內的純淨品質，讓居所不僅是空間載體，更承載舒適與質感的日常環境。

4 Future Awards是加拿大首屈一指的設計競賽，旨在表彰各個領域的傑出設計成就。4 Future Awards相信未來是由今天的設計師建造的。這就是為什麼我們正邀請來自世界各地的開拓性的設計師來參加這一激動人心的競賽。無論您是經驗豐富的專業人士還是後起之秀，4 Future Awards 都提供了在全球舞台上展示您作品的機會。

得獎報導：https://reurl.cc/2lb3En

加拿大未來設計獎 4 Future Awards

二魚設計 郭紀坪《紳旅雅境》作品介紹

公領域以開放式動線鋪展，營造迎賓的敞朗氛圍。電視主牆選用藍灰色進口薄板，搭配純白造型線板與淺木地坪，勾勒大器雅緻的空間氛圍。餐廳以長型石材桌為核心，揉合皮革餐椅及金屬藝術裝飾，於日常餐敘與待客間展現精緻品味。此外，設計以淺灰櫃體呼應白色檯面，日光自窗傾瀉其間，映照明澈輕盈的空間意境。

二魚設計《紳旅雅境》

私領域則延續溫潤基調，以暖色織品結合柔光壁燈，氤氳出靜謐沉穩的休憩氛圍。此外，利用簡約木質襯托清爽色調，呼應年輕族群的日常節奏，營造輕鬆愜意的生活情景。書房則配置系統櫃與展示櫃，整合收納與陳列機能，使空間井然有序，並在學習與工作間增添專注優雅氣質。

此案秉持環境永續精神，透過精準選材與設備配置，兼顧居住健康與能源效益。全室配置防霾紗窗與吊隱式除濕機，不僅保持空氣清新流通，又能長效調節濕度，創造四季宜居的舒心環境。另外，照明設計則以 LED 與間接光源為主，於美感之中實踐節能減碳，展現對永續環境的承諾。

