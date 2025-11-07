室內設計 ｜《紳旅雅境》二魚設計 郭紀坪 —— 榮獲加拿大未來設計獎 - 佳作
本案為高端住宅設計案，以現代新古典風格為題，透過純白色系結合精緻線板，構築柔雅俐落的空間氣質。團隊將宜居質感與異國風情結合，藉由材質與格局鋪陳，描繪光影與情境交錯的詩意棲所。設計著重健康與人文情懷，精選吊隱式除濕機及防霾紗窗，促進空氣流通之際，亦維持室內的純淨品質，讓居所不僅是空間載體，更承載舒適與質感的日常環境。
4 Future Awards是加拿大首屈一指的設計競賽，旨在表彰各個領域的傑出設計成就。4 Future Awards相信未來是由今天的設計師建造的。這就是為什麼我們正邀請來自世界各地的開拓性的設計師來參加這一激動人心的競賽。無論您是經驗豐富的專業人士還是後起之秀，4 Future Awards 都提供了在全球舞台上展示您作品的機會。
二魚設計 郭紀坪《紳旅雅境》作品介紹
公領域以開放式動線鋪展，營造迎賓的敞朗氛圍。電視主牆選用藍灰色進口薄板，搭配純白造型線板與淺木地坪，勾勒大器雅緻的空間氛圍。餐廳以長型石材桌為核心，揉合皮革餐椅及金屬藝術裝飾，於日常餐敘與待客間展現精緻品味。此外，設計以淺灰櫃體呼應白色檯面，日光自窗傾瀉其間，映照明澈輕盈的空間意境。
私領域則延續溫潤基調，以暖色織品結合柔光壁燈，氤氳出靜謐沉穩的休憩氛圍。此外，利用簡約木質襯托清爽色調，呼應年輕族群的日常節奏，營造輕鬆愜意的生活情景。書房則配置系統櫃與展示櫃，整合收納與陳列機能，使空間井然有序，並在學習與工作間增添專注優雅氣質。
此案秉持環境永續精神，透過精準選材與設備配置，兼顧居住健康與能源效益。全室配置防霾紗窗與吊隱式除濕機，不僅保持空氣清新流通，又能長效調節濕度，創造四季宜居的舒心環境。另外，照明設計則以 LED 與間接光源為主，於美感之中實踐節能減碳，展現對永續環境的承諾。
其他人也在看
簡約俐落滿分 科技夫妻回家即放鬆│混搭風│25坪
日系簡約的淺色系底蘊，搭配特殊漆的質感，透過簡約實用的設計，允庭室內裝修設計專為科技業夫妻打造即使面對忙碌生活，下班回家就能充分放鬆的生活場域。適切的材質運用與細節規劃，使空間展現現代俐落感與溫暖層次，透過藝術漆、大板磚和木質格柵等異材質拼接，佐以簡約線條，兼具美感與機能，融合出日式簡約風格與科技感的氛圍，滿足屋主的生活需求與品味。幸福空間 ・ 1 天前
四十年透天老宅的生活再造！保留童年記憶與時代痕跡，打造可聚可靜的多代共享之家
家的設計，不只是形式的重構，更是一段記憶與情感的延續。《Past, Present and Future》這個案子是一次關於「回嘉」的深刻旅程。屋主選擇回到嘉義，買下這棟四十年的透天厝，不只是為了重拾過往的溫度，更是為了打造一個可以歡聚、可以靜謐、也可以共存未來的多代之家。此作品在小福砌空間設計團隊的縝密規劃下，透過巧思最終獲得2025 iF設計獎的肯定。id SHOW ・ 1 小時前
家人嚴選作客變 淨白鋪成空間輪廓
長年旅居海外的屋主，追求純粹與質感的生活空間，回台購得預售屋進行客變設計，透過《幸福空間》找到了澤序空間設計，梳理了屋主一家人的需求，張于廷設計師精究格局動線到材質選用，白色簡約的空間底蘊，搭配溫潤木質鋪陳靜謐氛圍，加佐貼心預留無障礙動線，讓機能與美感靜靜共存於日常。幸福空間 ・ 1 天前
設計有方 19坪空間極緻化滿足│混搭風
曾榮獲2座廣播金鐘獎肯定的暢銷女歌手暨資深廣播人何方，在疫情期間入厝新家，19坪的空間，不僅是她夢想居宅，也是她WFH在家直播工作的場域，透過澄築室內裝修張躍騰設計師悉心擘劃，圍塑出處處皆端景且收納機能極致化的舒心美型宅。幸福空間 ・ 55 分鐘前
汲取精品時尚元素 讓空間成為藝術臻品|現代風|141坪
CELINE、LOUIS VUITTON、PRADA 等多款高級精品包，都擁有精緻細密縫線、柔軟溫潤皮革、奢華金屬、亮眼的品牌LOGO與俐落簡約造型，擄獲眾多時尚人的心。本案女主人也鍾情於時尚精品的細膩質感，於是界陽＆大司室內設計將精品包款中的經典元素轉譯至室內設計中，以百搭黑灰色系打底，藉由熟稔工藝將亮麗的鍍鈦金、大理石等優質建材完美融合，續揉植訂製染色木皮、皮革繃板為整體增溫，讓空間成為一件藝術臻品，女主人被所愛的時髦元素包圍，天天展現自信魅力。幸福空間 ・ 1 天前
化繁為簡 坐擁好景好風水
家的定義，不是擁有華麗的藝術設計，或是奢華時尚機能，而是最根本的「人」。只有滿足居住者生活中的大小需求，給予溫暖與陪伴，才符合家的樣貌。本案為位居淡水的大廈，擁有得天獨厚的河口美景，雲司國際設計廖笠庭設計師以屋主的需求為基準，並保留最大尺度的景觀，引景入室，為生活再增添幾分愜意與雅致。幸福空間 ・ 1 天前
淨白時尚雙倍坪效 科技新貴紓壓宅│現代風
過去曾是台積電資深工程師的我思設計陳佳佑設計師，擁有實事求是、兼具理性與感性的設計風格，加上了解竹科園區工程師們的需求而深受信賴，已成為在地工程師們的御用設計師。這回同樣是竹科工程師的屋主，因為喜愛陳佳佑設計師簡約、俐落的現代感，溝通上也相當契合，決定委託設計師打造出夢想中的大中島，及開闊、明亮的新家。幸福空間 ・ 55 分鐘前
現代輕奢家居絮語
一如宇宙深處瀰漫著星雲，孕育璀璨恆星，綻放奪目光芒，豐聚設計此次亦為旅居美國返家定居的屋主，形塑流淌著迷幻雲霧的沉穩象限，但適度埋藏極具質感的鍍鈦金屬，搭配合理配置的間接燈光與機能，建構屬於一家人的小宇宙，柔化屋主剛毅臉龐，點亮心中的光，蘊生如花笑靨。幸福空間 ・ 1 天前
MLB／大谷翔平4度奪銀棒獎！超越他成日本第1人 美媒讚：坐等MVP三連霸
國聯銀棒獎獲獎名單在7日出爐，大谷翔平不但成功完成3連霸，生涯4度獲選也正式超越鈴木一朗，成為聯盟史上奪下最多次該獎座的日籍球員。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 2 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 22 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 14 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 20 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前