室內靶場很吵？實測新北警近30年靶場 「吸音膠磚+隔音棉牆」抗噪音

國軍第六軍團指揮部計畫在桃園中壢龍岡新建「輕兵器室內射擊訓練場」，雖尚在評估階段卻已引起600名當地居民強烈反彈，主要擔憂噪音問題影響生活品質。相較之下，新北市警方的室內靶場採用完善隔音設計，包括吸音膠板、隔音棉與隔音牆等多重防護措施，有效阻隔射擊聲傳出，使外部民眾幾乎聽不見槍響聲。這種設計或可作為解決軍方靶場噪音問題的參考方案。

桃園地區軍營密度高，當地居民長期飽受軍事訓練噪音困擾，甚至形容為「照三餐配槍響」的生活。國防部近期規劃在桃園中壢龍岡增設輕兵器室內靶場，即使尚未動工，已有600位居民提出抗議。軍方表示，新建的室內射擊訓練場仍在評估階段，預計採用全封閉式設計，主要目的是改善噪音問題。

新北市警方的室內靶場提供了有效控制噪音的範例。實地測試發現，站在隔音玻璃外測得最高瞬間分貝為75，而在靶場內手槍射擊時，最高分貝可達91。然而，在警局外部，民眾幾乎聽不見槍聲。站在警局門口測量的音量僅為63分貝，幾乎無感，甚至比馬路上的車輛聲音還小。

新北市警局訓練科技術教官張軒傑解釋了靶場的隔音設計。他指出靶場使用的吸彈膠磚同時具有隔音效果，其不平整的表面能有效防止聲音回音和回彈。此外，天花板安裝了防火隔音棉，凹凸不平的設計可吸收聲波並減少反射；排風管則在抽風的同時阻絕噪音傳出。

張軒傑進一步展示了靶場的門窗隔音設計，包括特製的厚重門板和雙層玻璃，使得靶場內的聲音在外面幾乎聽不到。這種多層次的隔音設計成功地將射擊噪音控制在建築物內部。

軍方計畫中的室內靶場雖預計採用全封閉式設計以改善噪音問題，但尚未施工且未列入彈藥庫設置計畫，已引發居民不滿。如何平衡國防訓練需求與居民生活品質，仍需更多協調與溝通。

