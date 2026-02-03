室內高透光、戶外24秒變色 AI智慧眼鏡全效鏡片開賣

【記者趙筱文／台北報導】隨著AI穿戴裝置逐步走入日常生活，HTC宣布限量推出主打全天候配戴體驗的「VIVE Eagle全效變色鏡片款」，結合高透光室內視野、快速光致變色技術與ZEISS光學防護，回應消費者在工作、通勤與戶外活動等多元情境下的實際需求，並同步公布農曆新年期間限定促銷方案。

HTC表示，VIVE Eagle全效變色鏡片款採用蔡司光致變色鏡片設計，在室內環境下透光率可達89.3%，提供接近一般透明鏡片的清晰視野，有效改善傳統變色鏡片在室內偏暗、影響視覺品質的問題。無論長時間室內辦公、夜間活動或日常配戴情境，皆可實現All-Day Wear的使用體驗，讓AI智慧眼鏡更自然融入生活。

在戶外使用方面，鏡片搭載蔡司AdaptiveSun智慧光致變色技術，於接觸紫外線後僅需24秒即可完成變色，透光率最低可降至14.9%，達到Category 3太陽鏡片等級，並提供完整的UV防護。HTC指出，鏡片承襲蔡司德國精密光學工藝，從視野中心至邊緣皆維持清晰、低失真的成像品質，確保在不同光線條件下仍能提供穩定且舒適的視覺體驗，適用於通勤、旅遊及各類戶外活動。

在銷售資訊方面，「VIVE Eagle全效變色鏡片款（抗UV）」建議售價為19,888元，採限量販售，自2月5日起於VIVE.com官方網站及嘉晏光學旗下通路陸續開賣，包含2020EYEhaus、小林眼鏡及多家合作經銷夥伴。另「VIVE Eagle太陽鏡片款」與「VIVE Eagle抗藍光透明鏡片款」也自即日起同步於VIVE.com上線，提供消費者更多鏡片選擇。

HTC也宣布配合農曆新年檔期，同步推出期間限定促銷活動，自2月1日至2月28日止，消費者於指定通路購買VIVE Eagle並完成登錄，即可獲得一條磁吸式充電線（市價790元）作為回饋。

