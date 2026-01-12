室友出國旅行「帶1物邊玩邊丟」！他10年沒想過：根本是天才 網卻吵翻

生活中心／施郁韻報導

有網友分享，他的室友出國都帶舊衣舊褲，到國外邊玩邊丟棄。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不少人出國遊玩，都要準備幾套換洗衣物，佔了行李箱一小部分，就有網友發文表示，他的室友旅行都穿著舊衣舊褲，邊玩邊丟棄，到了當地再買新的衣服，回國後也不用洗衣，直呼根本是天才。貼文一出，引起網友熱議。

一名網友在Threads發文指出，他的室友根本是天才，每次出國準備行李時，會準備要淘汰的衣服、褲子，再趁旅遊時直接換穿丟棄，且攜帶免洗內褲，到了當地會再購買新衣服。

網友提到，室友的作法，回國不用整理舊衣服，且不用清洗，直呼「這種一兼兩顧的方式，旅遊10年的我現在才發現，相見恨晚啊！」

消息一出，引起網友正反兩面論戰，有網友也提到相同經驗，「我大概是會帶一半舊衣服一半新衣服，一半舊的會丟。」、「一直都是這樣做，只要想要淘汰的內衣褲都會另外收起來旅行帶去用，我連牙刷牙膏也是」、「每年到日本玩每天丟一件，再買新的內衣褲」。

也有網友認為，可以在台灣使用舊衣回收，「在台灣有舊衣回收箱可丟，但去旅遊的那個地方未必一定有回收/銷毀舊衣的能力，如果那個地方的回收能力尚不完善的話，帶舊衣服去丟其實是增添了當地的負擔。不只是衣物，其他舊東西也一樣，不可能做到完全無痕，但我們可以當個更有責任感一點的旅行者吧」。

