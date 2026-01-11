室友出國「帶1物」邊玩邊丟 「秘訣曝光」掀論戰！

生活中心／江姿儀報導



不少人出國旅遊前會精心準備多套服裝，希望以絕美穿搭留下美好回憶，不過旅途中又添購不少新衣，塞爆行李箱，甚至因超重而需額外付費，讓人相當困擾。然而脆友今（11日）發文分享室友旅行習慣，出國僅帶穿舊的衣褲，穿完髒了直接丟棄，在當地購入新衣，回國後就不用清洗，直呼「旅遊10年的我現在才發現…相見恨晚阿～」。貼文一出，引發熱議。





他曝室友出國「穿舊衣褲」邊玩邊丟 「行李大瘦身」沒超重…掀兩派論戰！

原PO分享室友出國「只穿舊衣褲」，邊玩邊丟再買新衣，回國不用洗衣。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

原PO今（11日）在Threads發文，指出室友出國旅遊時「只穿舊衣褲」，貼身衣物、襪子也都穿免洗、方便丟棄的。旅途中室友穿完弄髒舊衣服，就直接丟在當地，再於當地購置新衣服，不用帶回國清洗「回國不煩惱洗衣」。原PO不禁大讚室友「根本是天才」，自己旅遊10年直到現在才得知「這種一兼兩顧的方式」，可惜直喊「相見恨晚阿～」。









貼文曝光，引發網友熱烈討論，部分網友認同「老鳥等級」、「我一直都是這樣，所以回來箱子都減輕」、「我連內衣褲都穿舊的，穿一天丟一天」、「一直都是這樣做，只要想要淘汰的內衣褲都會另外收起來旅行帶去用，我連牙刷牙膏也是」、「+1，鬆垮的內褲和泛黃的內衣，每年到日本玩每天丟一件，再買新的內衣褲」；不過也有人持不同看法「可是我想拍好看的照片」、「不是啊～出去玩都不拍照嗎」、「新衣服也要洗過才能穿耶」、「丟舊衣服製造別人的垃圾」。





