室友出國「邊玩邊丟1物」 他10年沒想到：根本是天才

出國旅行為了節省行李空間，不少人會準備舊的衣服、襪子，到當地穿完後直接丟棄，一名網友分享，聽聞室友出國剛好斷捨離舊衣物，直呼對方是天才，也感嘆自己太晚知道有此做法，貼文引起正反兩派網友討論，雖然方便但也怕製造別人麻煩。

一名網友在Threads上分享，得知室友出國只穿舊衣褲，旅遊幾天丟幾件，搭配免洗內褲、免洗襪，接著到當地買新的衣服，回國也不用煩惱再花時間洗衣服，感嘆室友根本天才，「這種一兼兩顧的方式，旅遊10年的我現在才發現，相見恨晚啊」。

貼文引起熱議，不少人坦言會趁出國斷捨離，「咪吐！我連內衣褲都穿舊的，穿一天丟一天。要丟棄的衣物一定要丟進垃圾桶，不然房務人員會當作遺留物通知你處理」、「一直都是這樣做，只要想要淘汰的內衣褲都會另外收起來旅行帶去用」、「我朋友也是喔，而且她會非常用心打扮自己，把舊衣服搭配漂漂亮亮然後再丟棄它」。

也有人無法贊同，「個人持相反意見，在台灣有舊衣回收箱可丟，但去旅遊的那個地方未必一定有回收/銷毀舊衣的能力，如果那個地方的回收能力尚不完善的話，帶舊衣服去丟其實是增添了當地的負擔」、「為了出國你還要特地選不要的舊衣服，還要特地思考怎麼穿搭，還要特地在當地去買新衣服，甚至還只能穿紙內褲什麼的又沒有很舒服，超級麻煩的哎！」、「那為何不帶空箱出門就好？何必穿舊衣服出門去當地丟？」。

有網友建議可以留小費請房務處理，「常出國的邏輯一直是這樣啊，我出國穿舊衣服舊褲子，之後到當地買新款的穿，舊款衣褲的打包分類整齊放在環保袋內放在飯店房間裡面，在床頭櫃放紙鈔小費加感謝詞的小卡，至於行李箱那種大型的，我都簡單維修帶回台灣自行處理，這是一個旅客的基本禮貌」。

