室友突求救「借內衣穿」她傻眼！妹子們點出2問題：有夠詭異

許多人常常可能為了一時方便跟親友借用各種東西。一位女子近日搬進女子宿舍，沒想到室友突然請求「欸我明天上課可以借妳一件內衣嗎？」，讓女子直呼借出的物品太私人很尷尬，不過最後還是選擇出借，貼文曝光後引發熱議，許多女性紛紛認為，一件女性內衣沒有多少錢，認為她不該這麼大方借內衣給室友穿。

原PO在Dcard發文表示，她覺得充電線、卸妝棉都還是合理範圍，沒想到室友突然詢問，「欸我明天上課可以借妳一件內衣嗎？」，聲稱自己忘記帶內衣，但新買的未送達，同時又不習慣不穿內衣出門，讓原PO覺得相當尷尬，雖然最後她選擇借內衣，但因為自己有潔癖，不知道該不該把內衣繼續留下。

對此，許多網友紛紛回應，「不借啊有夠詭異，她不習慣不穿，那怎麼搬來宿舍的？當天有穿的話不能再多穿幾次嗎？或是隨便去寶雅或哪裡買也有吧」、「不借，說用買的都未必覺得OK了」、「去寶雅隨便買一件也可以撐幾天，她好誇張啊」、「太私人了啦～我光穿別人的T恤都要猶豫了⋯」。

不少人則提醒，借內衣除了衛生問題還有尺寸問題，「尺寸也不一樣吧⋯怎麼會有這種荒謬問題」、「尺寸一樣？她隨便去寶雅買件bra top，都好過跟人借吧」、「尺寸也不一樣吧⋯」；另外也有人建議，遇到類似狀況可以買胸貼或OK繃應付，「我之前也被朋友問過一樣的問題，我說可以借她OK繃」、「她超奇怪，寧願多穿幾天，也不會想穿別人內衣，不然就透氣膠帶把乳頭黏起來，馬上出門買內衣不就行了，她真的超奇怪」。

