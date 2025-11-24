自爆的手提滅火器，明顯看出是自瓶底爆開。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆市中山區通仁街一六五巷二號的室外手提滅火器，日前發生自爆意外，乾粉灑滿地上，依現場情形來看，應是瓶底鏽蝕，加上瓶內的壓力釋放造成，幸好沒有造成民眾受傷。

基市中山區通仁街的巷道內，一隻手提滅火器突然發生自爆，用於滅火的粉末灑滿整地，幸好當時附近沒有民眾經過，未造成民眾受傷。據消防局初步了解，該手提滅火器是準備汰舊換新的裝備，但疑似被移置到不是原來的位置，因此才未被更新，消防局等相關人員已到場勘察。

據了解，由於基隆地區長年受到雨水及海風侵蝕，手提滅火器的底部容易遭到鏽蝕而氧化，造成瓶底最容易鏽蝕而變薄，加上瓶內的壓力未及釋放，因此容易變成自爆，數年前曾發生過幾起意外事件，但都未造成民眾受傷。

基市消防局每年都編列預算，逐步把全市室外放置的手提滅火器，約三、四千隻滅火器逐步汰舊換新，避免手提滅火器瓶底被鏽蝕，造成「氣爆」意外，傷到路過的民眾。