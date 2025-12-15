室溫18°C是人體溫度 醫：每降1度血管老2歲

世界衛生組織建議室溫18°C是人類的保命線，減重醫師蕭捷健指出，長期待在寒冷的環境，不僅會增加高血壓、心肌梗塞的風險，還可能導致食慾上升、壓力荷爾蒙爆表，陷入肥胖與情緒低落的惡性循環。

蕭捷健在臉書粉專發文表示，有些人以為不開暖氣是在省電，其實是在傷害心血管與養肉。他引用研究指出，只要將臥室溫度維持在約20至25°C，能降低26%的中風風險；若長期將室溫維持在18°C以上，高血壓發生率可降低50%。

日本慶應義塾大學伊香賀俊治教授的研究更發現，室溫每比18°C降1°C，大腦的血管年齡就會老化2歲。蕭捷健強調，18°C不僅是保命線，更是胖瘦分水嶺，這也是為什麼在冬天心肌梗塞、中風等心血管疾病患者特別多。

蕭捷健進一步說明，當房間變冷，人們會不自覺增加13%熱量攝取，而且會特別想要吃麻辣鍋、鹹酥雞等高熱量、重口味的食物。攝取過多鈉與高熱量，不只是變胖，也會危害健康。

當房間變冷，人們會不自覺增加13%熱量攝取，攝取過多鈉與高熱量，不只是變胖，也會危害健康。（示意圖／Pexels）

此外，太冷也會讓人睡不好、頻尿，半夜上廁所回來要重新暖被窩，睡眠就被打斷了。蕭捷健指出，睡不好壓力荷爾蒙「皮質醇」就會升高，它們會分解肌肉，然後把脂肪堆在肚子上。

蕭捷健綜合上述研究表示，為了省區區500元的電費不開暖氣，可能讓自己陷入狂吃、半夜一直起來尿尿、壓力荷爾蒙爆表與肚子變大的惡性循環，另也會增加中風、高血壓的風險，「真的沒有比較省」。他建議，只要看到室內溫度計顯示18°C以下的數字，不要猶豫，就把暖氣給它開下去，「別再省那500元電費」。

