宥勝復出翻車婚變傳聞不斷 慈惠認了「搬家展開新人生」

藝人宥勝因涉強制猥褻罪遭判刑8個月，二審於去年底宣判緩刑5年，須向國庫支付新台幣200萬元。今年4月宥勝大動作PO影片向大眾宣布即將重啟YouTube頻道，不料卻被社會各方抨擊，復出計畫因此中止，之後又傳出他與妻子林慈惠離婚。不過，昨（7）日林慈惠在臉書透露，在新的城市開啟新的生活，「感覺一切都是老天安排的最圓滿的結束。」

43歲的宥勝4月7日透過影片宣布回歸演藝圈，不過消息曝光後迅速遭網友批評。他隨後表示將不再以藝名「宥勝」從事任何公開活動，並停用個人社群平台。之後週刊更近一步爆料，宥勝與林慈惠疑已離異，一家人搬離台中清水的農宅，但雙方未作回應。

宥勝近半年鮮少公開露面，上月曾被民眾在台中某餐廳目擊，店家員工於社群貼出合照，照片中他染成金髮、笑容可掬。另一方面，林慈惠昨日迎來43歲生日，她也在臉書分享近況並表示，近日在新城市展開新生活，「再多的捨不得，都還是必須順著流動，放下。然後前進。」

林慈惠也提到，在離開台中住所前，恰好見證木屋周圍稻田從插秧到收割，形容是「老天安排的最圓滿的結束」。她向過去來不及道別的朋友送上祝福，希望彼此未來能再相見。她說，雖然未來難以預期，但相信在家人與朋友的支持下，「未來的一切無法預期，但相信都會越來越好，因為，我們始終充滿著希望和愛。」



