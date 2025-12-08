宥勝爆醜聞被傳婚變 慈惠認已搬新家「展開新生活」：最圓滿的結束

宥勝被爆出醜聞後，與妻子慈惠也傳出婚變，但雙方均未正面回應此事，至今兩人婚姻狀況仍是謎。（圖／翻攝自臉書／宥勝之旅）

男藝人宥勝2023年6月爆出性騷擾醜聞，對女助理強吻、揉胸和舔耳朵，最終依《強制猥褻罪》遭判刑8個月、緩刑5年，形象崩壞的他甚至一度想復出，遭抵制後才放棄，之後又傳出與妻子慈惠離婚，但兩人均無回應，婚姻狀況成謎。近日慈惠突然透露已經搬家，喊話在新城市展開新生活，讓她與宥勝是否離婚又引發討論。

宥勝嘗試復出演藝圈遭網友抵制後，又傳出與妻子慈惠離婚，但當時經紀人僅稱不對外回應，並無正面否認離婚傳聞，後來兩人原本在台中清水農宅疑似也已無人居住。直到7日慈惠生日在社群發文證實，43歲的她已在新的城市開啟新的生活，更直言「感覺一切都是老天安排的最圓滿的結束」。

在文中慈惠也提到，「再多的捨不得，都還是必須順著流動，放下，然後前進。未來的一切無法預期，但相信都會越來越好」，因為她始終對一切充滿希望與愛；最後慈惠感謝父母和家人，也謝謝給予她生日祝福的每一位。不過慈惠文中並未提到宥勝，也讓外界更好奇兩人是否還存在婚姻關係。

林慈惠臉書全文如下：

43歲，在新的城市開啟新的生活。

那些來得及來不及說再見的朋友們

希望一切平安順利

期待很快能再相見

離開前幸運的遇上木屋周圍稻田收割

最後一次見證這批稻子從插秧到收穫

感覺一切都是老天安排的最圓滿的結束

最熟悉的自然循環

最依戀的樹木土地與溪流

再多的捨不得

都還是必須順著流動

放下。然後前進。

未來的一切無法預期

但相信都會越來越好

因為

我們始終充滿著希望和愛

謝謝始終關心的家人朋友

謝謝賦予生命的父母

祝福今天生日的你幸福

祝福同為12月生日的你快樂

祝福還有能力祝福他人的自己

被滿滿的愛包圍

生日快樂

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

