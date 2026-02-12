宥勝爆離婚！妻證實搬離台中農宅：像被抽乾了靈魂 曾吐露不捨心聲仍決定「放下」

宥勝與林慈惠一度被爆離婚，但雙方都沒有證實。翻攝臉書

宥勝性騷擾官司結束後，一度想復出，在YouTube上重啟頻道節目，結果遭到全網反彈抵制，最終道歉收場，全面退出演藝工作。而他一度也被爆與妻子林慈惠離婚，但雙方沒有證實，去年底，林慈惠透露準備搬家，農曆過年前完成，她也在社群上發文喊：「這次搬完家像被抽乾了靈魂。」

去年12月，林慈惠發生日文，並透露：「43歲，在新的城市開啟新的生活。那些來得及來不及說再見的朋友們，希望一切平安順利，期待很快能再相見。」對於搬離台中農宅，林慈惠也坦言不捨，「離開前幸運的遇上木屋周圍稻田收割，最後一次見證這批稻子從插秧到收穫，感覺一切都是老天安排的最圓滿的結束。」、「再多的捨不得，都還是必須順著流動，放下。然後前進。」

廣告 廣告

宥勝在YT頻道預告復出，卻失敗收場。翻攝自宥勝去哪兒YT

搬完家後耍廢一陣子 決定開始為母編織

去年耶誕節時，林慈惠與家人共度，文中也提到「爸爸」宥勝，透露爸媽仍努力維持耶誕老公公的想像。12日深夜，林慈惠則發文，證實已搬家完成，並形容：「這次搬完家像被抽乾了靈魂，經過好一陣子的沉（耍）澱（廢），最近終於想重新開始做點什麼。」決定開始動手織一件連帽圍巾送給媽媽。



回到原文

更多鏡報報導

「飛輪海」時期遭性騷摸下體 炎亞綸深夜發聲48字！吐痛揭傷疤真實原因：不是要指責誰

賈永婕拜訪義光教會吐露「慚愧」心聲 招認不了解林宅血案真實原因：不想認知崩壞

孟耿如離婚黃子佼渴望回歸演藝圈？閨密程予希2字揭現況 讚她這身份「很偉大」

逾9成日女不敢單穿瑜珈褲！過來人曝「像裸體出門」：會嚇到別人