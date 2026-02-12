宥勝遭判刑8月又爆離婚 慈惠「已搬完家」現況曝

宥勝遭判刑8月又爆離婚，慈惠宣布已搬完家。（圖／臉書 宥勝）

男星宥勝（王宥勝）2023年捲入MeToo風波，2025年遭二審判刑8月，緩刑5年，目前宣告不再以「宥勝」名義活動，又一度傳出身分證配偶欄已經空白，但仍在更新近況的老婆慈惠未說明真實關係。不過，慈惠去年生日時坦承正在搬家，如今她宣布已經搬完家了。

慈惠12日凌晨在社群發文，坦言這次搬家像「被抽乾了靈魂」，也經過一段時間的沉澱、休息，於是決定做點手作，親手編織連帽圍巾，不是小孩，而是想做給媽媽，還曬出剛起步的半成品，引來網友紛紛鼓勵，「慢慢來，不要急」、「編織是舒壓的，別給自己太大的標準」、「期待妳的作品」。

只是過程並不那麼順利，慈惠說：「不確定是太久沒動手生疏，還是因為手感反應出心境，明明是簡單的起針加上上下針，卻可以反覆打了又拆4、5次，要嘛太緊要嘛太鬆，要嘛掉針要嘛錯排」，直到夜深人靜才逐漸找回節奏，並期待媽媽收到禮物的心情，「雖然不確定完成是不是早已經春暖花開，但還是期待這個做給媽媽的禮物」。

宥勝與慈惠曾為了家人的教育，一家4口居住在台中清水將近6年，利用組合貨櫃及造景打造坐落在田中央的度假屋，過去吸引不少民眾前往拍攝。然而，離婚消息爆發後，便傳出一家人早已搬離該處；至於住宅四周圍起大面積帆布牆，也是不堪附近民眾指點，才出此下策遮擋，以維護一家隱私。

