宥勝遭判刑8月又爆離婚 慈惠「已搬完家」現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入MeToo風波，2025年遭二審判刑8月，緩刑5年，目前宣告不再以「宥勝」名義活動，又一度傳出身分證配偶欄已經空白，但仍在更新近況的老婆慈惠未說明真實關係。不過，慈惠去年生日時坦承正在搬家，如今她宣布已經搬完家了。
慈惠12日凌晨在社群發文，坦言這次搬家像「被抽乾了靈魂」，也經過一段時間的沉澱、休息，於是決定做點手作，親手編織連帽圍巾，不是小孩，而是想做給媽媽，還曬出剛起步的半成品，引來網友紛紛鼓勵，「慢慢來，不要急」、「編織是舒壓的，別給自己太大的標準」、「期待妳的作品」。
只是過程並不那麼順利，慈惠說：「不確定是太久沒動手生疏，還是因為手感反應出心境，明明是簡單的起針加上上下針，卻可以反覆打了又拆4、5次，要嘛太緊要嘛太鬆，要嘛掉針要嘛錯排」，直到夜深人靜才逐漸找回節奏，並期待媽媽收到禮物的心情，「雖然不確定完成是不是早已經春暖花開，但還是期待這個做給媽媽的禮物」。
宥勝與慈惠曾為了家人的教育，一家4口居住在台中清水將近6年，利用組合貨櫃及造景打造坐落在田中央的度假屋，過去吸引不少民眾前往拍攝。然而，離婚消息爆發後，便傳出一家人早已搬離該處；至於住宅四周圍起大面積帆布牆，也是不堪附近民眾指點，才出此下策遮擋，以維護一家隱私。
更多中時新聞網報導
勞保年金提前、延後領 每年增減4％
洛杉磯奧運》棒球再戰五環 12強得射日驅韓
長榮新航線 6月26日起直飛華盛頓
其他人也在看
男太胖被分手 3個月瘦成大帥哥血糖血脂變正常，怎麼瘦全公開
106公斤男「被分手」，前女友嫌他太胖堅決分手，失戀的打擊讓他下定決心改變，開始密集健身，並且戒吃2種食物：鹽和油，3個月後他不只狂瘦，而且血脂和血壓快速下降回復正常，體脂率降到12％，身材精實又帥氣
陸元琪怒了！爆袁惟仁家屬要她「別去告別式」 痛批：婚姻殺手
資深音樂人袁惟仁2日病逝，享年57歲。前妻陸元琪沉澱數日後吐露對前夫的不捨與愧疚，豈料12日她在社群平台發文透露，袁惟仁家屬竟透過孩子轉達要求她別出席告別式，讓她痛批對方「到底什麼素質」。
曾莞婷忙宣傳賀歲片「功夫」 過年包6位數紅包
（中央社記者洪素津台北12日電）演員曾莞婷以「影后」獲金鐘獎戲劇節目女配角獎，近日為電影「功夫」宣傳。農曆新年將至，她展現老闆娘大氣作風，包了6位數紅包給工作人員，也要帶家人去韓國度假。
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
宥勝爆離婚！妻證實搬離台中農宅：像被抽乾了靈魂 曾吐露不捨心聲仍決定「放下」
宥勝性騷擾官司結束後，一度想復出，在YouTube上重啟頻道節目，結果遭到全網反彈抵制，最終道歉收場，全面退出演藝工作。而他一度也被爆與妻子林慈惠離婚，但雙方沒有證實，去年底，林慈惠透露準備搬家，農曆過年前完成，她也在社群上發文喊：「這次搬完家像被抽乾了靈魂。」
美製車0關稅 車價有望降1成？謝寒冰喊1事非常奇怪
台美對等貿易協定簽署，美系車輛進口關稅將從17.5%降至0%。但經濟部長龔明鑫卻表示，汽車售價最多只能調降1成。資深媒體人謝寒冰表示，進口車會不會降價是車商的事，那個也不歸經濟部長管，這個非常奇怪。
誰的飯局這麼大咖？曾馨瑩進補米其林二星料理 蕭敬騰、陳怡蓉夫妻都來了
鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，農曆年前行程滿檔。近來現身台北唯一米其林二星天婦羅名店，席間星光熠熠，不僅有女星陳怡蓉、歌手蕭敬騰夫婦，還有重量級商界人士同桌聚餐。
童星41歲轉行當中國房仲！揭「中共建商騙局」全說了
娛樂中心／周孟漢報導在剛出生僅10個月就出演電影《最佳拍檔》系列，飾演麥嘉與張艾嘉兒子「光頭仔」的香港男星王嘉明，過去憑藉稚氣的模樣紅遍港台，但隨著時光飛逝，一度轉行去做水果生意，近期則改做起「房屋仲介」，透過社群提醒香港人小心「中國買房陷阱」，並揭露不法業者的3大騙錢手法。
直擊！《東京愛情故事》35年了 鈴木保奈美「分手月台」名場面現在變這樣
經典日劇《東京愛情故事》從1991年在富士電視台播出至今已35年了，除了曾在台灣多家電視台播放，Netflix也已上架，這部由鈴木保奈美、織田裕二、江口洋介、有森也實主演的偶像劇是許多日劇迷難忘的作品，由小田和正演唱的主題曲《突如其來的愛情故事》更讓人印象深刻，一聽就感動。
45歲隋棠增重7公斤翹出蜜桃臀！無奈嘆衣服尺寸大一號 招認身體出現這症狀決心開始鍛鍊
45歲的隋棠已是3寶媽，鍛鍊身材不遺餘力，之前在社群上PO出翹臀照，透露自己臀推已可到190公斤，讓網友驚呼根本是「女超人」。12日她出席舞台劇《暗戀桃花源》記者會，身穿緊身黑色皮裙，展現訓練有成的翹臀曲線，但她害羞笑說，訓練最大目的還是為了維持健康。
小S復工《小姐不熙娣》！吳珊儒代班退場發聲了 製作人揭通話過程
小S（徐熙娣）去年因痛失姊姊大S，暫別《小姐不熙娣》停工一年，今（2/13）無預警宣布復工，預計3月重返螢光幕。這一年為她代班主持的吳珊儒Sandy以及製作人B2也相繼發聲，引發關注。
大S 18年前黑白膠片「未公開照」曝光 攝影師揭沒能發表「遺憾原因」
女星大S（徐熙媛）出道多年，其優雅氣質與對美的極致追求，一直是大眾關注的焦點。2025年2月大S因病不幸辭世，如今逝世已屆滿一週年，近日一組她於18年前在上海拍攝、且從未公開過的黑白膠片寫真在網路上流傳，攝影師不僅分享了當年31歲的大S最純粹的模樣，更透露了這組照片當年未能如期發表背後的遺憾原因。
大樂透第115014期開獎
（中央社台北13日電）大樂透第115014期今晚開獎。中獎號碼為20、35、48、39、09、25，特別號47。
37名美國議員致函台灣立院 呼籲支持國防特別預算
美國37名跨黨派聯邦參、眾議員周四（2月12日）致函台灣立法院長韓國瑜等各黨派人士，對立法院拖延審議擬議中的國防預算表示關切，並指出中國對台灣構成的威脅「從未如此嚴重」。
鄭麗君拒川普討台半導體40%產能？ 曾獻瑩嗆：現在進行式
行政院副院長鄭麗君日前透露，美國總統川普過去有意將台灣半導體產能40%轉移到美國，談判過程中她向美方明確表示「不可能」。對此，台積電前工程師、國民黨台北市議員曾獻瑩反駁，40%先進半導體產能移美「絕對可能」且是現在進行式，批評鄭麗君身為談判當事人不可能不知道實情。
郭台銘「10個千萬大獎」名單非隨機？爆1情況恐拿不到
財經中心／綜合報導全球科技龍頭鴻海（2317）昨（12）日包下台北大巨蛋舉辦「2026全鴻海運動嘉年華」，邀三萬多名員工和眷屬同歡。創辦人郭台銘大手筆親自加碼3億元獎勵員工，祭出10個「1000萬元」的創辦人特別獎及1000個「20萬元」獎項。當晚抽創辦人特別獎時發生重大插曲，傳出有4位中獎員工因不在現場遭重抽，錯失千萬現金，消息隨後在社群引發討論。中信前科技長劉奕成當晚在臉書分享此事，釣出知情網友透露千萬特別獎不只「籤筒名單」暗藏內幕，就連「入帳方式」也有玄機，爆料人還忍不住大讚創辦人郭台銘「這是他很厲害的地方」。
大S塵封18年美照曝！攝影師揭拍攝內幕「網見1原因」怒轟：吃人血饅頭
大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。近日一組拍攝於2007年在上海拍攝的未公開膠片寫真突然曝光，主角正是已故藝人大S（徐熙媛），照片由當年負責拍攝的攝影師在小紅書上首度釋出，瞬間掀起討論。攝影表示這批影像原本計畫作為雜誌封面使用，卻因專訪內容未能完成而被擱置，因此整整塵封18年。蔡維歆
曾莞婷突宣布「離開台灣」！本人發聲：早已規劃好
娛樂中心／綜合報導至今已在演藝圈深耕超過25年的「台八女神」曾莞婷，憑藉亮麗外貌，以及精湛演技深受民眾喜愛，近年來不僅在戲劇上有發展，許多品牌也紛紛邀請她擔任代言人。而在近日，她則無預警宣布「帶全家人離開台灣」，相關事項也早已規劃好。
「4款中藥」藏致命禁忌！紅麴也上榜 醫示警：吃錯恐傷肝腎
中國一名35歲男子為了降血糖，在網路上購買中藥「附子」，並用熱水沖泡飲用，沒想到出現急性中毒，導致呼吸心跳驟停，送醫不治身亡。心臟外科醫師楊智鈞提醒，附子是中醫裡號稱「回陽救逆第一品」，但在毒物科眼裡卻是心臟殺手，同時也點名4大中藥使用禁忌，其中「紅麴」也上榜。
白敬亭、宋軼現身同一餐廳！打卡照「出現相同背景」 網疑：沒分手？
白敬亭與宋軼近日因一張「同款背景」餐廳照片，再度引發外界對兩人感情狀態的討論。白敬亭於2025年5月20日在社群分享餐廳打卡照；宋軼則在2026年2月7日上傳自拍照。網友發現，兩張照片中的裝飾牆設計相同，推測拍攝地點一致，「白宋戀」是否仍在延續的話題因此再起。