宥尚慈善協會捐贈救護車 守護南投竹山鄉親縣長許淑華代表接受
（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】農曆新年前夕，中華民國宥尚慈善協會於2月2日上午捐贈縣府消防局1輛配備精良的德國福斯平頂救護車，並將撥交竹山分隊使用，縣長許淑華代表接受，並致贈感謝狀及紀念品，感謝協會長年默默付出的大愛。
捐贈儀式參與人員包括捐贈單位中華民國宥尚慈善協會理事長劉威麟、常務監事林淑靜、常務理事劉有財等人，受贈單位南投縣政府消防局局長陳興傑，以及到場表達支持的縣議員蔡孟娥等，現場氣氛溫馨。
許縣長表示，這輛救護車配置至竹山分隊，主要考量竹山地區人口眾多、救護需求頻繁，且協會理事長劉威麟為竹山人，對家鄉懷抱深厚情感。
她指出，協會成立十餘年來，秉持「扶他一把、改變一生」的信念，從北部汐止偏遠山區起步，至今擁有百餘位熱心志工，足跡遍及全台，幫助許多單親家庭、弱勢長者及急難戶，提供援助包括捐贈物資、電腦及長期推動護眼計劃等，默默耕耘公益，補足社會安全網最後一哩路。
許縣長強調，南投縣地形多元、山區道路崎嶇，緊急救護常受環境限制。此次獲贈的德國福斯救護車不僅補強基層救護能量，更讓專業醫療團隊能迅速、精準抵達現場，提升到院前緊急救護機動效能，強化生命救援網絡。她也提到，雖然縣府積極充實消防設備，但民間力量是不可或缺的補強，消防局將妥善運用這輛充滿愛心的救護車，將每一分善念轉化為守護縣民的實際力量。
宥尚慈善協會理事長劉威麟表示，捐贈目的是希望在緊急狀況下，每位縣民都能第一時間獲得救護，守護生命安全。他特別感謝多年好友林先生長期陪伴與大力支持，包括金錢、物資捐助及親自參與訪視送暖，才成就此次救護車捐贈。劉理事長也期盼此活動能拋磚引玉，吸引更多人響應公益，讓社會更圓滿。
縣議員蔡孟娥也在場表達謝意，她指出南投縣老化人口近25%，救護車對鄉下地區極為重要，這輛頂級配備車輛將大大幫助長者及患者，減輕急難。她肯定協會團隊多為竹山人，對竹山與南投的奉獻，並希望協會從竹山出發，協助更多鄉親。
縣府消防局長陳興傑說明，消防工作三大任務中，緊急救護最為繁重。去年全縣救護案件達２8,053件，且逐年上升；竹山地區年救護量約2,700多件，為縣內四大鄉鎮之冠。目前竹山配有兩部救護車，並設專責救護隊，提升現場處理與救活力。此次新車價值約400萬元，配備自動心肺復甦機等先進器材，如同將醫院急診室搬到現場，與醫院急診密切聯繫，加上受過訓練的專業人員，將大幅提升救護品質與成功率。（圖／記者石振賢翻攝）
