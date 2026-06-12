宥尚慈善協會自建愛心物資倉儲整合中投有線發送物資 公私協力完善社福網絡

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【記者 謝雅情／南投 報導】縣府攜手民間團體與在地企業，落實弱勢族群關懷協助，12日下午在中華民國宥尚慈善協會位於竹山的實(食)物銀行新建倉庫，舉辦「宥愛傳家，投遞幸福」物資倉儲參訪暨物資捐贈感謝儀式，副縣長王瑞德致贈感謝狀給「中華民國宥尚慈善協會」及「中投有線電視股份有限公司」，感謝民間與企業慷慨解囊、動員人力，齊心扶助南投弱勢家庭，健全基層的社會福利網絡。

王副縣長及縣府社勞局長林志忠在宥尚慈善協會理事長劉威麟的帶領下，參觀了該協會全新完工的愛心物資倉儲，寬敞的倉庫裡面擺滿了各種生活物資與學習用品，井然有序，王副縣長表示肯定，盛讚這是家樂福與小北百貨的綜合體，愛心物資的保存與發放更是用心登錄管理，值得學習。

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活動現場也安排了別開生面的「整合拼圖儀式」，由王副縣長、劉理事長以及中投有線電視公司總經理江奎霖共同拼起寫有「縣府關懷」、「宥愛傳家」與「投遞幸福」的整合拼圖，象徵政府、民間團體與在地企業三方緊密合作，由縣府扮演資源整合平台的角色，建構出兼具精準效率與服務溫度的社會救助網絡。

王副縣長表示，基層弱勢家庭的照顧單靠政府力量有限，必須仰賴社會各界的資源挹注，社工人員提供第一線直接服務時，常遇到許多有特殊需求又亟需立即協助的家庭，這時民間團體協力且即時的介入，便是補足社會安全網缺口的關鍵力量；他特別感謝宥尚慈善協會長年紮根地方、匯聚各地善心，縣府轉介個案時都能立即伸出援手，並針對個別化需求提供物資，或媒合鄰近愛心商家全額支持，讓受助家庭及個案能獲得溫飽與即時的幫助。

王副縣長也非常感謝中投有線電視公司善盡企業社會責任，動員人力與外勤通路優勢大力協助資源配送，讓愛心物資與社會關懷精準傳遞到南投的每個角落，也希望藉此拋磚引玉，有更多愛心資源的投入。

劉理事長表示，中華民國宥尚慈善協會長期投入弱勢家庭的關懷協助，匯集各方愛心資源，除了急難救助、獎助學金及愛心餐的協助外，也開辦護眼計畫，主動到偏鄉關心孩子的視力問題，免費協助配眼鏡，改善視力資助到18歲，透過長期的關懷和資助，讓孩子能健康地成長。（照片記者 謝雅情翻攝）