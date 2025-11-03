宮主討20萬打死信徒 判9年半定讞

高雄市無極慈聖宮的主持人蔡淑珍，在民國111年因為認為顧姓信徒欠她宗教團體參拜活動的錢，拿木棒、鐵鎚、抓耙子猛力打死顧男，最高法院判處有期徒刑9年6月定讞。（本報資料照片）

高雄市無極慈聖宮的主持人蔡淑珍，民國111年因為了催討顧姓信徒積欠辦法事的「蓮花金」20萬元，竟持木棒、鐵鎚痛毆顧男，還逼顧男簽下本票、交出銀行提款卡及密碼，指示信徒盜領顧男3386元，再將傷痕累累的顧男丟包公園致死。最高法院依傷害致死罪判處蔡女徒刑9年6月定讞。

判決指出，蔡女不滿顧男積欠法事錢、蓮花金20萬元，未依約還款，111年1月5日，她拿木棒、鐵鎚、搔癢用的抓耙子，連續毆打顧男，還不斷痛罵「你是不是一個男子漢」，顧男跪在宮廟裡面不敢反抗。

廣告 廣告

蔡女見顧男右耳流血、衣服沾染血跡，仍每隔20至30分鐘，持木棍、塑膠按摩板，持續痛打顧的手心、屁股，期間逼顧男交出2張銀行提款卡與密碼後，指示同居人梁男、魏姓男信徒2人拿提款卡領錢，但僅領出3386元。

1月6日上午8時，顧男打算自行從無極慈聖宮離去，卻因傷重已無力行走，多次癱軟在地，蔡女竟未將他送醫治療，反而將他拖行至高雄市鳳山區臨海街20巷附近公園棄置，顧男延誤就醫，因大量出血，導致創傷性休克而死亡。

警方接獲民眾報案公園裡有男屍，循線查獲蔡女，高雄地檢署依殺人罪起訴蔡、梁、魏3人。一審高雄地院以蔡女犯行影響社會治安，造成顧男與家屬天人永隔，犯罪情節嚴重，依傷害致死罪重判蔡女10年。另蔡女同居人梁男，與魏姓信徒2人依竊盜罪各判3月徒刑，2男因對命案不知情，命案部分皆判無罪。

二審高雄高分院改判蔡女9年6月徒刑，梁男則獲改判無罪，魏男依竊盜罪判刑3月確定。蔡女再上訴，經最高法院駁回，蔡判刑9年6月確定。