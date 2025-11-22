宮主誆「卡到陰」收驚竟變性侵 人妻崩潰提告
新北市一間宮廟的曾姓宮主被控，在收驚儀式後誆稱人妻「卡到陰很嚴重」，要求她單獨上樓加強驅邪，實際上卻在房內反鎖門並伸手猥褻。被害人妻身心受創，事後決定提告，台北地檢署已依利用權勢猥褻、利用權勢性交等罪將起訴。
調查指出，這名人妻過去也有收驚經驗。2024年底，她與丈夫一同前往該宮廟參加收驚活動，曾姓宮主見她信仰虔誠，事後聲稱她狀況特別嚴重，必須帶著香爐到2樓再做一次驅邪儀式。但2樓其實是曾姓宮主的私人住所，平時不開放信眾上去。人妻的丈夫與友人則被要求留在1樓等候，無法一同陪同上樓。
檢方指出，曾男帶人妻上樓後立即反鎖房門，以「按摩穴道」為由，先觸碰肩頸、背部，隨後伸手進貼身衣物，接著更伸手入底褲。人妻感覺到這次收驚儀式和以往大不相同，但因身處上鎖密室，不敢當場反抗，只能忍耐完成儀式。
事發後，人妻情緒崩潰並向朋友吐露遭遇，在朋友介紹下尋求律師協助。經專業諮詢後，她決定正式提告。檢察官偵辦後認為，曾姓宮主是利用自己在宗教上的地位與權勢，使依賴其協助的女信徒無法拒絕，因此依利用權勢猥褻、利用權勢性交等罪嫌將他起訴。
