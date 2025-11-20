宮主騙人妻「卡陰很嚴重」！趁機「摸下體逞慾」硬拗：這也是穴道

社會中心／綜合報導

新北市一間宮廟驚爆性侵醜聞。該廟曾姓宮主被控，趁著一對夫妻前來「收驚」時，藉口稱女子「卡到陰情況嚴重」，要求她獨自上樓「驅邪」。不料卻在密室內伸手觸摸女子胸部與下體。受害人雖驚嚇萬分，仍強忍不敢反抗，回家後向律師諮詢並決定提告。台北地檢署調查後，依「利用權勢性交」等罪嫌起訴曾男。















變態宮主騙人妻「卡到陰很嚴重」！帶進密室「扯內衣、摸下體」還硬拗：這也是穴道

曾姓宮主見受害人妻虔誠，儀式結束後聲稱「卡到陰很嚴重」，並指示她隨他上二樓「補做法」。示意圖與本事件無關（圖／翻攝自圖庫Pexels）

根據《ETtoday新聞雲》報導，在2024年底跟丈夫到宮廟收驚，曾姓宮主見她虔誠，儀式結束後聲稱「卡到陰很嚴重」，並指示她隨他上二樓「補做法」。二樓其實是宮主私人住所，信眾平常不得進入，女子的丈夫與友人被要求留在一樓等待。曾男上樓後反鎖房門，先以「按摩助排陰氣」為由觸碰女子肩頸，接著手部滑向胸前並伸入衣內，甚至進一步伸入下體，稱「這也是穴道」。女子察覺異狀卻因環境封閉、孤立無援，只能忍耐至儀式結束。

男上樓後反鎖房門，先以「按摩助排陰氣」為由觸碰女子肩頸，接著手部滑向胸前並伸入衣內，甚至進一步伸入下體，稱「這也是穴道」。示意圖與本事件無關（圖／翻攝自圖庫Pexels）





人妻強忍驚恐直到與丈夫返家後，才私下向友人吐露遭遇，在朋友協助下，她尋求律師專業意見，最終決定循司法途徑追究責任，檢方深入調查後認定，曾姓宮主藉由自身的宗教身分與地位，迫使受他引導的女信徒屈從，行為已符合「利用權勢猥褻」及「利用權勢性交」等罪嫌，因此對他正式提起公訴。













