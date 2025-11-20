宮古島疏散到九州演習 日本對「台灣有事」進行模擬

日本首相高市早苗資料畫面。（圖／達志影像Newscom）

中日關係陷入冰點，不過日本是認真對待 台海發生衝突的可能。日本宮古島機場最近進行一項模擬演練，是在緊急情況下，如何快速把居民跟遊客，從宮古島疏散到九州。何謂緊急狀況? 外界認為，就是針對「台灣有事」。

日本宮古島機場18日晚間舉行了一場重要的疏散演習，模擬在外國武裝襲擊威脅下，協助先島群島約12萬居民安全撤離的程序。這場演習被解讀為模擬台灣有事時日本鄰近島嶼的應對方式。演習中包含了對視力障礙等特殊需求人士的照顧程序，同時也面臨不願撤離長者及不捨事業居民等現實挑戰。根據日本國民保護法，緊急情況下，與那國町、竹富町、石垣市、多良間村及宮古島市的居民將撤離至九州和山口地區，而台灣也正發放新版國防小手冊，提升全民防衛意識。

在夜間的宮古島機場，儘管當天的定期航班已全部結束，卻仍有大量人員進出。原來這是一場重要的疏散演習，目的是模擬宮古島在內的先島群島居民，如何在預測有外國武裝襲擊的情況下，從機場安全撤離。根據政府制定的計畫，在緊急事態時，將把先島地區五個市町村約12萬名居民疏散至九州各縣及山口縣。

在演習中，約100多名扮演疏散者的人員先在附近運動場登記後，有秩序地搭乘巴士前往機場，中間還有工作人員引導做安檢，以防真正發生緊急情況時出現混亂。值得注意的是，扮演避難者的隊伍中也包含視力障礙等需特別照顧的人士，工作人員正確認應對這些特殊情況的程序和步驟。

這場演練被解讀為模擬台灣有事時，日本鄰近島嶼的應對方式。事實上，早從去年6月起，先島群島和九州各縣首長就為此展開密切交流。佐賀縣知事山口祥義表示，執行疏散這項行動與迄今為止的生活完全不同，因此是一個極具衝擊性的操作。

沖繩縣知事玉城丹尼強調，民眾提出「不能丟下牲畜去避難」或「希望在習慣的地區終老」等出自極度無助的真實擔憂，因此有「選擇不避難」的切實心聲，國家應該確實接納這些聲音並提出說明。對日本人來說，這些準備不是危言聳聽，而是傳達居安思危的冷靜心態。

宮古島市長嘉數登認為，危機管理基本原則始終是「設想最壞情況並做最大努力」，因此無論是這次的情況確認還是包括防災訓練等在內的演練，做好準備都是必要的。基於日本國民保護法，與那國町、竹富町、石垣市、多良間村、宮古島市的居民會在緊急事態發生時撤離到九州和山口地區一帶，因此降落機場分配和居民安置住所也都要提前規劃。

宮崎縣知事河野俊嗣表示，九州也可以說是處在日本周邊嚴峻安全保障環境的最前線，希望知事會能著手制定完善的計畫，並為負責任的將來做好準備。其中距離台灣只有110公里的與那國島，曾擔心機場跑道只有2000公尺無法起降大型飛機，去年更有議會人員提出整建南部港口的想法以備不時之需。

日本防衛省智庫照常發布中國安全戰略報告分析，內容指出隨著中俄加強軍事合作和俄朝越走越近，印太地區的安全不確定性也跟著上升。不只日本要全民上緊發條，CNN也報導台灣將發放新版國防小手冊，告訴民眾發生災難時如何應對，包括中國入侵的情況。這樣的改變無疑也是受俄烏戰爭影響，認為與其天天擔心大國入侵，不如以實際行動提升防衛韌性，才是嚇阻威脅的最佳方式。

