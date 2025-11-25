宮崎英高《Duskbloods》被爆2019年就在開發！花的時間甚至超越《艾爾登法環》

由任天堂 Switch 2 獨佔，宮崎英高本人親自擔任總監的 FromSoftware 新作《The Duskbloods》，目前預計在 2026 年內推出，並且確定是最多 8 人的 PvPvE 玩法。而根據最新的爆料消息指出，《Duskbloods》很快就會有新的情報解禁，並且該遊戲的開發早在《隻狼：暗影雙死》前就展開，花了最多心力在遊戲玩法上。

新作目前還沒公開完整實機畫面。（圖源：The Duskbloods／FromSoftware）

廣告 廣告

根據曾在《艾爾登法環》推出前就準確爆料的中國記者 Giwin 指出（根據 Ziostorm 整理），《Duskbloods》項目早在《隻狼：暗影雙死》開始宣傳之前，也就是 2019 年前就立案並進入原型製作的階段。這代表 FromSoftware 花在打磨這款遊戲玩法機制上的時間，比過去任何一款作品都還要長，甚至超越了規模龐大的《艾爾登法環》。

雖然這次《Duskbloods》主打多人連線的設計曾讓部分習慣單人體驗的粉絲感到擔心，但爆料者聲稱本作擁有多項讓開發團隊自豪的創新要素，其影響力甚至有望像當年的《隻狼：暗影雙死》一樣，成為業界模仿的標竿。目前該作預計的上市日期在 2026 年內，而外界普遍推測，這款神祕新作有可能會在接下來的年度遊戲大獎（Game Awards）上公開更多細節。