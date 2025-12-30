宮崎英高談「類魂」遊戲起源：我們並未發明新類型 只是滿足玩家渴望

《黑暗靈魂》系列是魂系遊戲的經典。圖／翻攝自Steam

遊戲開發商 FromSoftware 長年被視為「魂系遊戲（Soulslike）」的開創者，但靈魂人物宮崎英高本人並不完全認同這種說法。他近日受訪時指出，魂系設計並非憑空誕生，而是回應玩家早已存在、卻尚未被滿足的遊戲需求。

宮崎英高接受《Game Informer》訪問時談到「魂系」一詞的由來，直言外界雖常將該類型歸功於 FromSoftware，但核心設計其實早已在玩家之間醞釀成形。「將死亡與學習視為遊戲循環的一部分，這個概念其實玩家已準備好接受，只是當時市場上還沒有完美的答案。」

他回顧，自己原本參與《機戰傭兵（Armored Core）》系列開發，後來主動請調加入高層並不看好的《惡魔靈魂（Demon’s Souls）》專案。該作最終成為 FromSoftware 的關鍵轉捩點，也奠定魂系遊戲的雛形。

在開發過程中，宮崎英高將 FromSoftware 1990 年代的《King’s Field》系列元素重新取用，結合線上系統，逐步形成「死亡時掉落靈魂、復活後需返回撿取」的核心循環設計，並讓失敗成為學習過程的一部分。

這套設計後來成為魂系作品的基石，延伸至《黑暗靈魂（Dark Souls）》系列，以及宮崎英高之後主導的所有作品。他表示，「我們發現，把死亡當成核心機制是可行的，而這個答案剛好與許多玩家產生共鳴。」

宮崎英高強調，魂系玩法並非全新發明。「我不認為這是什麼嶄新的創造，而是 FromSoftware 的設計 DNA，恰好與市場上缺失的那一塊重疊在一起。」

不論如何詮釋，FromSoftware 的作品規模與野心持續擴張，而「失誤、挫敗、再嘗試」的設計精神始終貫穿其中。那種在意外戰鬥中失去數萬靈魂、又在撿魂途中死於普通雜兵之手的挫折感，已成為魂系體驗的精髓之一。



