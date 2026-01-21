宮崎駿經典《魔法公主》1/23登IMAX重映，首週特典曝光

吉卜力經典動畫《魔法公主》確定再度重返大銀幕，片商宣布將於 1 月 23 日推出 IMAX 4K 數位紀念版重映，4K 數位紀念版則於 1 月 29 日起陸續上映，讓影迷能以更高規格重新走入這部被譽為「宮崎駿最具野心之作」的史詩世界，而官方昨（21）日也正式公開首週特典為「巨木森林 IMAX 限定版」A3 海報！

宮崎駿經典作品《魔法公主》要登上 IMAX 重映（圖源：甲上娛樂）

配合 IMAX 重映檔期，官方公開了 IMAX 首週限定特典「巨木森林 IMAX 限定版」A3 海報。凡於 1 月 23 日（五）至 1 月 28 日（三）期間，購買《魔法公主》IMAX 4K 數位紀念版電影票 1 張，並持票至原購票影城，即可兌換「巨木森林 IMAX 限定版 A3 海報」1 張，每人限兌換 4 張，數量有限，送完為止。

此次首週特典海報以置身「巨木森林」的魔法公主小桑與山犬神莫娜為主視覺，整體採用 0.35mm 厚鑽卡紙印製，並裱上亮銀龍光澤效果，結合 UV 白墨與排斥油處理，讓自天而降、宛如神域降臨的森林光束，在不同角度下呈現層次流轉的銀光質感。主要角色與片名則透過線條打凹工法呈現，使小桑與山犬神的身影更顯立體，視覺效果宛如自銀幕中走出，細節與收藏價值兼具。

這次重映也與美麗華影城合作在 1 月 24、25 兩日推出 IMAX 特別場，套票 729 元內容包含 IMAX 2D 電影票、瓶裝可樂、袋裝爆米花、「巨木森林 IMAX 限定版」A3 海報，以及 Miramade 影城獨家電影劇照典藏票卡一組（內含 3 張），不過在開賣後就秒殺完售。

其他的 IMAX 重映戲院則包含：板橋大遠百威秀影城、美麗華影城、美麗新台茂影城、新店裕隆城威秀影城、新竹巨城威秀影城、台中大遠百威秀影城、台南南紡威秀影城、嘉義影食滙in89豪華影城、高雄大遠百威秀影城、花蓮新天堂樂園威秀影城。

《魔法公主》由宮崎駿執導，故事背景設定在日本中古時代，描寫少年阿席達卡捲入人類與自然神祇之間的衝突，並與被山犬養大的少女小桑相遇。作品以宏大的世界觀、對自然與人類共存的深刻辯證，以及成熟且沉重的主題聞名，是吉卜力工作室作品中風格最為嚴肅的一部。