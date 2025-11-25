宮廟乩身變性感女郎！飄哥分享「大人的玩具」 拍片竟身心合一

飄哥的身分多元且特殊。JKF提供

號稱真人版通靈少女的飄哥，第三度登上亞洲男性娛樂第一品牌JKF 11月號雜誌封面。飄哥的身分多元且特殊，她既是宮廟神職人員，能當神明乩身，又是性感火辣的JKF女郎。她天生擁有靈性體質，自擔任神職人員以來，接觸過的人事物超越大家想像，早就深感「人性無法更改」，「雖然我仍會努力修行、提升自身能量，然而有時遇到了難以更動的事情，我認為接受自己並非全能的，也是成長的一部分。」

說到這次拍攝的主題「玩具」，飄哥透露自己喜歡收藏熊的周邊，擁有不少熊熊玩偶，也喜歡收藏香氛、金飾等「大人的玩具」。對於感情世界，飄哥重視內心交流更勝物質，對她而言，理想中的約會不一定要奢華，只要能放鬆聊天、真實交流，即使只有散步、拍拍照，這樣就很快樂了。

廣告 廣告

飄哥透露自己喜歡收藏熊的周邊，擁有不少熊熊玩偶，也喜歡收藏香氛、金飾等「大人的玩具」。JKF提供

加入JKF多年，飄哥拍攝過多部JVID作品，對於「探索自我」的過程毫不設限，嘗試過女女、學生妹、巨乳護士等題材。令她印象最深刻的，是近期嘗試「繩縛藝術」的主題，直呼：「繩藝不僅是表達人體美學與柔韌性的一種藝術形式，更是身體與心靈的結合。」

飄哥回憶剛加入JKF時原以為拍攝尺度會大到令人害羞，但意外地發現攝影團隊都非常尊重模特兒們，而且現場女性工作人員居多，讓女郎在拍攝時更安心。看著新進女郎越來越多，飄哥坦言感到焦慮，「但後來我明白了這些感受可以轉換成進步的動力，更代表著我對這行仍保有熱情。」

今年飄哥也參與了JKF百大女郎票選，期待自己的成績能比去年更進步。JKF提供



回到原文

更多鏡報報導

鮮肉男星打臉自己！放話「新北人都去基隆吃宵夜」卻被美味到當場道歉

前主播轉行當拍賣官！朱琦郁賣畫「5分鐘漲到440萬」曝光背後內幕

薔薔被神棍騙險喪命！靠演技「假發功」脫身 嚇壞父親以為捲入凶殺案