「宮廟二代」爛醉上路連撞2人！單親媽媽被撞噴「下半身碎裂」命危

記者洪正達／高雄報導

「宮廟二代」曾男爛醉撞倒2人，其中最先被撞倒的修車廠女員工傷勢嚴重，目前尚未脫險。（圖／翻攝畫面）

高雄杉林區10日下午發生一起酒駕車禍，當地的「宮廟二代」曾男（39歲）駕駛一輛黑色自小客行經清水路時，疑似因前方的遊覽車車速太慢，居然快速切入慢車道後撞上1名修車廠女員工，並又在逃逸過程中撞倒盧姓騎士，警方獲報展開追捕，最後在山仙路逮捕，訊後依涉犯公共危險罪送辦，由於惡性重大遭到檢方聲押獲准。

據悉，曾男為該杉林區的某宮廟二代，一個月前才因酒駕撞傷警察被吊銷駕照，但他有恃無恐，10日下午飲酒後又開車無照上路，並於路程中撞傷2人後肇事逃逸；最先被撞上的修車廠女員工當時還在路邊檢修車輛，豈料一個黑影過來瞬間將她撞倒，由於下半身骨折嚴重，緊急送醫急救後仍未脫險。

根據附近民眾指出，被撞的女子今年25歲，是一名單親媽媽，平時認真工作扛家計，但一生恐被酒駕前科又無照上路的曾男毀掉，後續恐要面對漫長的復健。

警方當時接獲報案後立即展開追查，最後在當天下午4點多就在山仙路將他逮捕，但員警發現他全身散發酒氣，其酒測值高達0.69毫克已嚴重超標，訊後依公共危險罪送辦，並於檢方複訊後聲押獲准。

