宮廟前圍金爐「青蛙跳」⋯雙男嘴裡不斷發聲：呱呱呱！專家解答給忠告

記者林昱孜／台南報導

2名男子蹲金爐旁邊疑似在進行宗教儀式，還不斷發出青蛙叫聲。（圖／翻攝社會事新聞影音）

台南某宮廟前疑似在執行宗教儀式，2名男子蹲金爐旁邊，還不斷發出青蛙叫聲。附近民眾直擊拍下這一幕，影片透過社群軟體瘋傳，引起網友熱議，還有人直呼驚見「妙蛙種子」。民俗專家廖大乙表示，此非宗教儀式，也沒有神力臨現，表演性質偏高，若因此破壞干擾宮廟內神明磁場，恐遭逢厄運、諸多不順。

2男繞金爐青蛙跳畫面太罕見，引起網友熱議。（圖／翻攝社會事新聞影音）

2名男子踩蹲姿圍著金爐兩側，又跳又叫，用手指示一旁工作人員點火後，又再次「蛙跳移位」，嘴裡還不斷發出呱呱叫聲。這彷彿青蛙上身的宗教儀式，引起目擊者好奇拍下，影片引起網友熱議，「看不懂」、「花招太多了吧」、「聽到哇哇聲靠近一看驚見妙蛙種子」。

廣告 廣告

民俗專家廖大乙表示，該畫面表演性質較高，不是神力臨現，並提出1警告。（圖／廖大乙提供）

對此，民俗專家廖大乙表示，這個叫做靈動、表演，不是神力臨現，神明來是非常莊嚴莊重，不可能在地上呱呱叫，現在各宗教都標新立異，「那個不是神，一笑置之即可，對社會是不良示範」。廖大乙提醒，若影片中的人員破壞宮廟中神明磁場，恐會遭逢厄運。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

天空清晨驚見「暴力藍色強光」⋯南高屏鏡頭君全程直擊！專家解答原因

賣家吐槽「阿嬤的最愛」過年糖果：我不懂，超難吃，不要買！全網朝聖

餐廳偷拍2女學生裙底⋯台南噁男瞎扯「比對腿粗細」沒做全套！下場曝光

不孝又孬！逆子不准賣房拿女友手機傳LINE：大家一起沒有 老母心碎提告

