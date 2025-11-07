宮廟前掏槍討債 24歲男喊冤純拍影片假槍賺流量

cnews204251107a16

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

網傳影片，有黑衣人在南投縣埔里鎮水頭路附近的玄天壇前，手舉長槍疑似暴力討債。埔里警分局表示，前（5）日晚間10時30分左右，員警發現網路出現「黑衣人持槍討債」短片，疑似有人持槍射擊，造成民眾恐慌。立即展開調查，迅速查出拍攝者為24歲林姓男子。林男到案後坦承，影片內容為了賺取流量而自導自演，槍枝也是假槍啦。

警方表示，林男表示，依劇本設定，邀友人扮演黑社會兄弟，使用塑膠玩具槍拍攝劇情片段，再上傳網路吸引點閱率，完全沒有暴力行為。員警已即時查扣塑膠玩具槍，初步鑑定非真槍。由於林男沒有正當理由，攜帶類似真槍物品，足以造成社會恐慌，涉違反《社會秩序維護法》第65條第1項第3款，全案已函送南投地院埔里簡易庭裁罰。

cnews204251107a17

埔里警分局呼籲，網路創作仍應遵守法令，勿擅以編織持槍等暴力情節，製造噱頭，混淆視聽，觸犯法令。將持續加強網路巡邏，維護社會秩序與民眾安寧。

照片來源：南投縣警方提供

【文章轉載請註明出處】