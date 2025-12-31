宮廟前「紅色鋪面」非人行道！遭疑陷阱 市府：提醒車減速

桃園市 / 綜合報導

位在桃園市桃園區的景福宮。出入口前，畫有紅色鋪面，民眾會走鋪面過馬路，卻被開罰，理由是擅自穿越車道，對此桃園市府表示畫紅色鋪面，是提醒車輛減速慢行、並非人行道。

天氣冷颼颼，很多民眾一大早，還是到桃園景福宮參拜，這間廟有超過200年歷史，如今兩側出入口前畫有紅色鋪面，不少信徒穿梭過馬路，小心了，進出廟不只捐香油錢，還有人走一走吃上罰單，寫明違規地點，就在桃園區中正路上，違規事實，則是行人不依規定，擅自穿越車道，讓被開罰民眾一頭霧水，找民代陳情。非當事民眾說：「應該是行人穿越道吧，我看它是一般行人道我就這樣走過去，沒車的話我就走過去。」非當事民眾說：「過馬路的標誌，那天有兩個信徒被開(罰單)。」

實際詢問當地民眾，幾乎都霧煞煞，為什麼走紅色鋪面會被開罰，透過地圖來看，景福宮兩側都畫有紅色鋪面到對向路面，四周沒看到提醒或標示，看似行人穿越道，但其實不是，也被部分民眾質疑是罰單陷阱。非當事民眾說：「斑馬線就在前面那邊，原本的地方這樣子。」

桃園市政府都市發展局科長陳志偉說：「提醒行經這邊的車輛，經過這個地方的時候，能夠發現那個顏色的改變，而特別注意這個區域，有行人可能會通過。」景福宮周遭因人本交通工程，畫設紅色鋪面，提醒車輛減速慢行，不是給行人走的，但對於爭議與民眾陳情，市府也表示，將持續觀察蒐集資料，視情況調整改善。

