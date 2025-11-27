宮廟博物館 7廟宇獲認證

台南市宮廟博物館再增七間，推動傳統工藝再深化。圖為仁德大甲慈濟宮。 （廟方提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南廟宇承載豐碩多樣的傳統工藝，如同一座座展示工藝、文物的博物館保存這些珍貴文資，市府啟動「宮廟博物館」計畫，今年共有七間廟宇順利通過「宮廟博物館」認證，分別為七股區玉勅寶安宮、佳里區善行寺、仁德區大甲慈濟宮、北區鄭子寮福安宮、柳營區柳營代天院、南區萬皇宮及中西區馬公廟。

文化局表示，廟宇作為市民生活重要場域，也是向大眾展示傳統工藝與文資教育最佳平台。透過「宮廟博物館」概念，協助廟宇系統性盤點與認識自身工藝資源，也提升文物保存與管理能力，企盼未來以更生動親民方式，展現傳統工藝，吸引更多民眾走進廟宇、了解並欣賞匠心之美。

此次共十三間廟宇申請，經初審、兩年培力，課程內容涵蓋廟宇常見的傳統工藝介紹、工藝品盤點與保存方法及運用解說文宣與社群媒體推廣等，各廟宇整理相關資料，如玉勅寶安宮與樹林國小和社區合作，共創導覽手冊；大甲慈濟宮創設文物管理系統；萬皇宮以時間與主題分類工藝導覽路線等；七間廟宇皆展現其在保存與推廣工藝上的努力與成果，最終通過認證。

文資處表示，獲認證廟宇將個別擇期舉辦授證儀式，表彰各廟對傳統工藝保存貢獻，期待更多廟宇加入行列，共同守護並推廣台南深厚的傳統藝術文化。