宮廟強制收「丁口錢」引爭議 傳統祭典習俗如何在現代留存？

曾在地方輪祀2百年、2004年才建廟的彰化溪湖震福宮，將在明（2026）年1月舉行24年一次的祈安大典，有民眾指稱收到廟方通知，要求繳交每人500元的「丁口錢」，及每戶每桌3000元的「普桌費」。

彰化震福宮清醮收普桌、丁口費 民眾控如強討保護費

丁口錢是什麼？為什麼會收丁口錢？

「丁口錢」又稱為丁仔錢、福份錢，根據內政部全國宗教資訊網記載，台灣民間信仰中的「公廟」，是地方共同信仰與祭祀中心，由村民共同管理，經費來源除了捐獻，有的也會在舉辦祭典活動時，由該年度負責籌備的頭家爐主，向祭祀圈居民逐戶收取「丁口錢」，確保經費來源無虞。

廣告 廣告

頭家爐主是什麼？ 全國宗教資訊網說明，民間信仰或道教的宮廟為讓每年祭祀活動能正常運作，一般均設有爐主、副爐主、頭家等頭銜，供信眾登記，再依擲筊杯數決定人選，當選者將負責籌備該年度的祭祀與募款等活動。

依照傳統，丁口即「男丁女口」，分指家戶中的男丁與已婚女性，過去通常「口」的費用是「丁」的一半。如遇女性懷孕，廟方會將腹中胎兒視為男孩、以丁計收，若遇喪家則不收。

廟方對祭祝圈人口瞭若指掌，還會製作「丁口簿」，可說是民間版的戶口普查資料。不過現代許多宮廟與時俱進，不分性別皆收取相同金額。

各戶人家所繳納的丁口錢金額愈高者，代表家中人丁愈興旺，在早年常被認為是展現家族昌盛、子孫滿堂的福氣，同時也是表達對神祇的感念與認同。

（圖／取自國家文化記憶庫）

丁口錢習俗隨社會變遷而沒落？

根據蘭陽博物館調查出版的電子報，早年丁口錢被視為信徒應共同擔負的祭祀義務，也是廟宇舉行祭典時最仰賴的經費來源。不過隨著時代更迭，丁口錢的收取開始面臨許多爭議，對既沒廟產，香油錢又有限的地方性廟宇而言是一大挑戰。

政大華人宗教研究中心執行長林振源也曾在節目《台灣記事簿》說明，台灣以前同一村莊都是拜同一個神、同一間廟，自然大家都會一起參與建醮等祭祀活動；但在現代化都市社會，民眾不一定都認同這樣的傳統信仰。

由於丁口錢不具法律強制力，為了因應時代的變化，廟宇開始創造點燈、安太歲、拜斗、販賣金紙和香燭等服務，自行開拓財源，減少對丁口錢的依賴。

宮廟收丁口錢如何與時俱進？

現今位於都會區的宮廟幾乎都已不收取丁口錢，但仍有部分地方廟宇保留這項傳統，例如雲林崙背奉天宮會在每年農曆10月初，由各村鄰長代為向轄境各家戶收取費用，不過不會強求。

建於清光緒年間的台東天官堂也稱，現今社會主動收取丁口錢的廟宇愈來愈少，逐漸改為由信眾自發到廟內捐款，廟方不會強迫每人都要繳交，但有繳丁口錢就會送燈綵懸掛。

（圖／取自全臺開基台東天官堂臉書）

據《人與神共構 頭城的寺廟信仰》書中針對宜蘭頭城地區的田野調查，丁口組織傳統正日漸消逝，不過截至2014年調查時，頭城保有收取丁口錢傳統的廟宇仍有14座，每人收取費用大約50至300元不等。