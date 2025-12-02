宮廟忙法事 宵小趁亂偷1萬2現金

趁大家忙著開光的混亂場面順手牽羊的宵小（箭頭所指）。

（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

信徒在宮廟開光點眼做公事，往往場面很混亂，常讓宵小有機可乘。二日上午高雄大社三十位信眾前來開基玉皇宮，舉行盛大的神明開光大典，一位中年人在旁埋伏一個小時，將一位國中生放在椅上錢包裡的一萬兩千元順手牽羊，小孩子急得向北門派出所報案。

混亂的場面向是宵小的最愛。來自高雄大社的三十位信眾來台南為神明開光，大家把錢放在四垂亭下的椅橑之上，全部跑到旁邊的案桌前忙公事，一位身穿黑色Ｔ恤的中年男子，從監視器發現，他從早上九點就在旁觀察，俟十點事機成熟時，摸到開口的袋子裡，把國二中放在錢包內的一萬兩千元摸走。

這位倒霉的國二學生表示，這些錢來自長輩交待，暫時保管，隨其它人就放在椅子上，最上面還壓了一支嗩吶，沒想到還是被摸走，但錢包有保留給他，就是裡面一萬二千元現金不翼而飛。

三隻手得手後從廟前榕樹旁的巷弄內揚長而去。北門派出所獲報前來調看監視器，目前正在偵辦中。

廟方呼籲民眾，大廟裡趁亂順手牽羊的宵小很多，不止錢，連貢品、水果、金紙都偷，請大家還是看管好自己的財物，不要讓宵小有機可乘。