宮廟慶典供品有看頭 整隻鱷魚上桌 拜完炒三杯

屏東崁頂的一間宮廟辦廟會遶境活動，有人送來整隻鱷魚。（圖／東森新聞）





屏東崁頂的一間宮廟辦廟會遶境活動，宮廟的供品成了民眾的話題，因為有人送來了整隻的鱷魚，拜拜完還可以三杯熱炒分享大家。而鱷魚養殖業者則說，近年來的普度或廟會，越來越多人會用鱷魚當供品，一尾30斤的鱷魚要養4年，要價上萬元，雖然貴但是相當搶眼。

廟會活動的供品一打開，看到的不是常見的雞鴨魚肉，而是一整尾的鱷魚，讓參加宮廟慶典的民眾覺得好新奇，忍不住的要多看幾眼。

民眾：「好奇好奇，這樣子很有趣，對。」

民眾：「不錯啊，以前有吃過鱷魚肉，（你覺得鱷魚肉怎麼樣），像雞肉那樣子。」

廣告 廣告

別小看這尾鱷魚要價上萬元，但是怎麼會拿鱷魚當供品，其實宮廟也嚇一跳。這是來祝賀的朋友送的供品，要拜完神明之後讓大家打打牙祭。

宮廟主委吳先生：「還是生的還沒煮熟，它算是煙燻的給它保護，煙燻保護比較不會那麼快壞，請認識的人來料理，看是不是炒三杯，人家說炒三杯比較好吃。」

而其他的鱷魚養殖業者則說，一般當供品30斤重的鱷魚就要養4年，價格就在1萬元上下。養殖業者：「譬如說一隻30斤的話，我們活的一斤大約賣370元，你要叫我們幫你殺，剁塊真空、包裝去皮，另外處理的話我們另外要加錢。如果像一隻30斤左右，這樣差不多多少錢，殺好的差不多1萬1千多吧。」

業者指近年來的普度，鱷魚就常成為桌上的供品，雖然價格較貴，但是因為少見，還是能讓辦活動的宮廟覺得風光。

更多東森新聞報導

獼猴跳上供桌搶走供品！驚人畫面曝 廟方出手了

重陽節眾神聖誕！最靈驗改運供品清單一次看

今重陽節！3開運招術必記 祭拜「時段」一次看

