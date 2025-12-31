地方中心／周秉瑜 陳孟暄 董子誠 桃園報導



位在桃園的景福宮，每天都香火鼎盛，宮廟兩側出入口前，都畫有紅色鋪面，許多行人都誤以為這是為行人設置，可以直接穿越過馬路，不料就有民眾卻因此被警方依行人違規開罰，議員痛批，這根本是罰單陷阱。

擁有200多年歷史的桃園景福宮，每天都有許多信眾前來參拜，其中，大家最常走的側門，出入口前畫有大片紅色鋪面，不少民眾都會直接穿越過馬路。



小心．這樣穿越，會吃上罰單，違規地點就在桃園區中正路上，違規事實是行人不依規定，擅自穿越車道，被開罰的民眾喊冤，找上議員陳情。

宮廟旁「紅色道路鋪面」行人穿越挨罰 議員轟罰單陷阱

宮廟旁「紅色道路鋪面」行人穿越挨罰 議員轟罰單陷阱。(圖／民視新聞)

非當事民眾：「應該是行人穿越道吧，沒車的話我就走過去」。





非當事民眾：「我們過馬路的標誌，(你們都這麼認為)認為啊」。





四周沒看到提醒或標示，到底能不能走，實際詢問當地民眾，也幾乎霧煞煞，都發局解釋，紅色路段只是提醒車輛，經過要減速、注意行人，並不符合畫設行人穿越線的法規條件，眼看不少民眾被開罰，議員痛批根本是罰單陷阱。





桃園市議員 黃瓊慧：「這紅色的標線，根本是不可以走的，民眾還因此被警察局開單，根本就是罰單的陷阱」。





桃園市政府都發局科長 陳志偉：「現行的一個交通法令的關係，確實沒有辦法在上面做一個所謂的行人通行標線，提醒行經這邊的車輛，經過這個地方的時候，能夠發現那個顏色的改變，而特別注意這個區域有行人」。





交通設計不良，引發民怨不斷！桃園市府強調，將會和交通局持續溝通，尋求解決方案。





