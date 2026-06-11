宮廟未用袋裝垃圾434包省3906元 清潔隊員貪汙罪判刑

[Newtalk新聞] 台股今（11）日上演「先下殺、後反攻」的戲碼。加權指數早盤一度暴跌逾 1,200 點，最低下探42,006.39 點，但隨著盤中低接的資金進場，展開逾千點的反彈，終場大盤收在43,149.46 點，下跌 76.08 點，留下逾千點的長下影線。 觀察三大法人動向，今日合計賣超 353.91 億元，其中，外資持續站賣方，單日賣超 357.79 億元，已連續 6 個交易日站在賣方，累計提款 4,732.54 億元；投信則持續對做，買超 127.88 億元，自營商則是合計調節 124 億元。三大法人的成交比重約 49.26%，凸顯今日大盤的交易戰況，仍高度由法人機構主導。 雖然外資仍維持砍股提款，但相比前幾個交易日動輒 800 至 900 億的賣超規模，今日金額明顯縮減，也引發 PTT 股板網友討論。有人揶揄說：「賣的變少了」、「小兒（外資）倒到沒貨了嗎」、「沒貨可以賣了吼 再賣啊」、「沒力了嗎」、「小兒賣不動了 反攻的號角響起」、「沒殺意」、「有賣比較小力了啦」、「小兒賣不動了 該認錯買回了嗎？」、「小兒追高殺低 笑死人」、「賣不動那五萬見了阿」、「四天賣三千多億指數

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