宮廟活動出現「整疊千元鈔」600萬撒錢哥當場撇清：我來領便當的

社會中心／洪正達報導

台南宮廟與民間協會發放愛心便當，有人在三角錐上發現一大疊紙鈔，但同在現場的「600萬撒錢哥」卻極力否認。（圖／民眾提供）

台南中西區祀典大天后宮14日下午與正忠關懷協會進行愛心便當發放時，在場民眾赫然發現有一疊千元鈔票放在三角錐上，眾人不敢大意報警處理，當警方趕抵現場時，發現曾經的「600百萬撒錢哥」李男也在現場，但李男卻說不是他的，他是來領便當；後來經清點後總共有20萬元，由於無人認領，警方只能依拾得物處理。

據了解，當時發放愛心便當時，有民眾發現三角錐上被人放置一大疊千元鈔票，員警獲報趕抵現場後，有人說在現場看到曾經大撒幣600萬元的李男也在現場，循線找到人後，李男卻說不是他的，他只是來領便當；後來由員警與廟方人員清點後，該疊現金總共20萬元，由於無人認領，警方只能依法辦理。

警二分局表示，14日早上11點左右接獲報案，指出有民眾在祀典大天后宮廟前拾得新臺幣20萬元鈔票，經員警到場與廟方人員清點鈔票數量無誤後，依規定辦理拾得物程序，警方也說民眾在外參加任何活動或旅遊，務必隨時注意隨身攜帶的物品和現金，保護自身財產安全。

