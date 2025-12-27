宮廟滲透非傳聞！學者大數據揭密：特定媽祖廟周邊選票顯著轉向

台灣安保協會、台獨聯盟等團體，27日舉辦「不在卻無所不在─中國第五縱隊在台灣」座談會，圖為世新傳播學系副教授劉玉皙。(記者叢昌瑾攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕中共對台基層組織的滲透已不僅是傳聞。世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙今(27日)分享其團隊針對台灣基層組織，受境外干預的量化研究，透過嚴謹的空間計量經濟學分析，證實中國正有系統利用台灣特定基層組織改變選民投票傾向，其中「媽祖信仰」與「里長網絡」是兩大關鍵。然而，她也強調，台灣社會具備強大韌性，並非所有媽祖信仰都被滲透。

台灣安保協會、辜寬敏基金會及黑熊學院等民間團體今天舉行「不在卻無所不在──中國第五縱隊在台灣」座談會，由黑熊學院執行長朱福銘主持，邀請劉玉皙、台灣安保協會副秘書長何澄輝、淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授沈明室與談。

廣告 廣告

劉玉皙指出，研究團隊分析2018年後的高雄地區選情發現，在控制經濟、失業率與人口老化等變項後，與中國交流頻繁(如祖廟進香、接受落地招待)的特定媽祖廟周邊社區，選民出現顯著「由綠轉藍」的轉向，此現象在統計上具有顯著性。她分析，這與中國統戰部推動的「媽祖回娘家」敘事高度吻合，利用宗教垂直聯繫建立政治認同。

不過，劉玉皙在演講中也多次強調，大眾不應將所有媽祖信仰者標籤化。她指出，滲透與反滲透是一個動態的博弈過程，台灣基層社會其實具備極強的自我修復能力。在第一線田野調查中，仍有許多廟宇面對統戰資源的誘惑時展現出高度警覺，甚至直言「不稀罕」。這證明只要社區聯繫夠緊密、對台灣主權認同強烈，外來勢力其實難以撼動人心的戰場。

除了宮廟，研究也觸及五都共3503個里。劉玉皙指出，數據顯示若里長具備特定親中組織背景(如參加特定基層建設促進會或掛特定黨籍)，該里在2021年「反萊豬公投」中的同意票比例，顯著高出其他里約4.7%。劉玉皙表示，這顯示中共正利用基層行政網絡，將民生議題政治化並連結「疑美論」，試圖從內部瓦解台美互信，這種「實體網路結合線上社群」的精準打擊，是當前國安防護必須正視的挑戰。

【看原文連結】

更多自由時報報導

日媒爆中國AI介選手段！偽造「在地口音」鎖定2026、2028大選滲透

賴瑞隆兒疑涉霸凌案大逆轉！雙方家長發聲明：孩子衝突非霸凌

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

