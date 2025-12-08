宮廟遶境交管中突倒地 逾20年警義交送醫不治

台中市 / 綜合報導

台中市1名杜姓義警，昨( 7)日 晚間7點多在執行交通疏導勤務時，突然昏迷倒地，其他民眾趕快衝上去，協助進行CPR，但是杜姓義警送醫後仍然宣告不治，檢方相驗後，判斷死因是心血管疾病造成心肺衰竭。杜姓義警的兒子說，爸爸擔任義警義交20多年，也會常常幫忙送老人餐和教導童軍，非常熱心。

監視器畫面拍下，兩邊道路車來車往，一名義警在馬路中間指揮交通，突然整個人倒下昏迷，其他民眾發現，趕快上前關心，一群人將義警圍起來，協助CPR，但他送醫後不治死亡。

目擊民眾說：「看他倒下去，我們滿多人圍起來。」記者VS.目擊民眾說：「(幫他做CPR)，對。」死亡的是56歲杜姓義警，當時是台中一間宮廟遶境活動，杜姓義警協助進行交通疏導，晚上7點多突然倒下送醫。

杜姓義警兒子說：「(醫生說)心臟周圍的血塊壓迫到心臟，導致他沒辦法有心跳，後面送來的時候，已經超過一個小時了。」杜姓義警擔任義交20多年，臉書中常常PO出和隊員執勤，參加童軍活動照片，畫面中的他常常掛起笑臉，可以看到熱心。

杜姓義警兒子說：「很喜歡去幫助一些有需要幫助的人，指揮交通也好，送老人餐也好，然後教童軍也好。」民眾說：「看起來身體很好，怎麼會這樣。」

檢警和家屬到殯儀館相驗，判定杜姓義警是心血管疾病造成心肺衰竭，杜姓義警兒子說，爸爸是他們的驕傲，雖然他離開，但會永遠記得爸爸的善良。

