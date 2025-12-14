宮廟遶境放高空煙火! 拖板車當砲台恐涉觸法將重罰

中部中心 / 中部綜合報導

彰化花壇一處私人宮廟13日晚間舉行，遶境活動信徒眾多，場面熱鬧，現場還施放高空煙火秀，主辦單位甚至還請來拖板車當成砲台，消防局接獲民眾檢舉，在路上就發現一輛在有炮竹的拖板車，當場蒐證，另外主辦單位，施放煙火沒有申請許可，也未投保公共意外責任險，加總起來，可重罰45萬。





現場疑似還有一輛拖板車被當成砲台 遭消防局蒐證。（圖／翻攝畫面）





宮廟舉行遶境活動，現場還施放高空煙火，場面熱鬧，煙火一發接著一發，絢爛奪目，不輸跨年煙火，只是這樣的場面，卻有民眾向當地消防單位通報，疑似違反施放。消防局證實沒接獲申請施放煙火，13日晚間彰化花壇這處私人宮廟舉辦進香慶典活動，為了讓場面更熱鬧，施放大量煙火，甚至還有拖板車當砲台，消防局接獲檢舉，在路上就看到這輛砲台拖板車，當場蒐證

彰化消防局第一大隊副大隊長江錦松表示 未申請煙火施放許可 將重罰最高１５萬。（圖／民視新聞）





當地民眾說，13日晚間，煙火施放了兩波，隔天起了大早，不少民眾拿起掃把，把施放後留下的垃圾和炮竹，整理乾淨，消防局說，施放煙火要申請許可，也要投保公共意外責任險。宮廟遶境施放煙火無可厚非，但還是要按照規定來，違規施放不僅危險，還會面臨重罰。





